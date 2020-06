Un informe reivindica la cultura com "un servei essencial"

L'informe 'Els drets culturals: Cap a una nova generació de polítiques públiques', d'Alfons Martinell, director honorífic de la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals de la Universitat de Girona; i Beatriz Barreiro, doctora en Drets Humans i professora titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la URJC, reivindica "el dret dels ciutadans a participar en la vida cultural", tal com han assenyalat els seus autors aquest dilluns durant la seva presentació " online ", organitzada per la Fundació Alternatives.









Aquest informe analitza la situació dels models clàssics de polítiques culturals, que es troben "en dificultats de sustentació i són criticats per amplis sectors socials", un context en el qual s'observa "la necessitat d'un esforç per a una major adaptació de les polítiques culturals nacionals, regionals i locals a un enfocament més proactiu en clau dels drets humans i culturals", segons han destacat.





Martinell ha assenyalat que aquest informe respon a la pregunta de "per què els drets culturals són tan poc coneguts i reclamats" en l'ordenament de "polítiques públiques". Segons la seva opinió, es tracta de garantir, en base a un dret reconegut per la comunitat internacional, "el dret dels ciutadans a participar en la vida cultural, perquè la cultura, en totes les seves dimensions, és un dret universal".





Per a aquest autor, les polítiques públiques han de cobrir uns "serveis bàsics" a través de les diferents administracions, però en aquest moment, a Espanya, gairebé el 70% de la despesa pública en cultura el realitzen les "administracions locals", sense obligació normativa a fer-ho, perquè veuen la "necessitat que les ciutats tenen de cultura", i les autonomies han creat model de polítiques culturals d ' "Estat-nació", amb equipaments "de país" en cadascuna de les 17 autonomies que no correspon a la "realitat actual" i que ha generat un" despesa pública

descontrolat ".





Segons Martinell, la cultura és un "servei essencial", però la societat no ha estat capaç de definir-lo com a tal, i durant el confinament del Covid-19 ha estat un "element important per a suportar-". El que al seu judici ha demostrat aquesta crisi és que la vida cultural, privada i col·lectiva és "bàsica per suportar situacions de gravetat, i la societat té un deute amb la cultura." Espero que en la recuperació se sàpiguen adoptar mesures perquè el sector cultural, que ha aportat molt més a la col·lectivitat que altres, rebi el rescabalament que es mereix "", ha dit.





Entre les mesures necessàries per implantar una nova generació de polítiques públiques, Martinell va apuntar a la creació d'uns "serveis mínims, com s'ha plantejat a França". En aquest punt, el professor ha mostrat la seva sorpresa pel fet que Espanya no tingui una "llei de cultura" després de més de quaranta anys de Constitució democràtica, i creu que la situació es "atomitzat" al no haver-hi un "marc de referència ".





Per la seva banda, Barreiro ha explicat que l'objectiu d'aquest document és analitzar un model de polítiques públiques culturals que porta "moltes dècades" sent el mateix, i es tracta d'un "recurs molt útil" per inspirar un canvi en el "dret internacional dels drets humans "i, en concret, en un tractat internacional com és el" pacte internacional de drets econòmics, socials i culturals ".





Per Barreiro, davant crisis com la del coronavirus, els Estats estan "obligats" a fer retallades, però el dret internacional estableix un "procediment" per assegurar que el contingut essencial dels drets humans sigui "respectat". Espanya, per la seva banda, ha de realitzar un "estudi d'impacte" sobre com les retallades afecten les poblacions més vulnerables, així com al conjunt dels drets humans. Sobre aquest punt, l'experta va puntualitzar que Espanya "és un dels pocs estats que ha assumit un mecanisme molt particular en el qual els ciutadans poden enviar una comunicació individual al Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals per examinar la possible violació d'un dret ".