Espanya és el tercer país del món en reconeixements atorgats per la UNESCO

Els espanyols solem ignorar fins a quin punt el nostre país ocupa llocs de preeminència en importants ordres i el cas és que, pel que fa al món cultural, Espanya és el tercer país d'món amb més reconeixements atorgats per la UNESCO. Per ser exactes i al dia de la data, 48. D'aquí la urgent necessitat que aquesta riquesa sigui adequadament coneguda per tots perquè pugui ser gaudida i pugui per tant a contribuir a l'enriquiment espiritual i moral de la ciutadania.





Esglèsia romànica de Sant Joan de Boí





A això respon l'activitat de ADIPROPE (Associació per a la Difusió i Promoció de l'Patrimoni Mundial d'Espanya), una entitat reconeguda per la UNESCO que té entre els seus objectius facilitar el millor coneixement d'aquest patrimoni col·laborant en la conservació i coneixement i que crida l'atenció sobre el fet que altres vuitanta llocs podrien ser declarats també en el futur com a integrants de patrimoni mundial si es realitza un treball adequat que afavoreixi la seva protecció.





Conseqüent amb aquest objectiu, ADIPROPE realitza al llarg de l'any una intensa activitat que ara mateix i en atenció a l'extraordinari de les circumstàncies que vivim es desenvolupa en línia. Cada mes adquireix protagonisme una comunitat autònoma concreta i si a l'abril va ser Andalusia, al maig aquest paper li correspon a Catalunya.





Així en la pàgina web corporativa està disponible perquè pugui consultar-se el capítol dedicat a aquesta comunitat autònoma en el llibre publicat recentment sobre "El patrimoni mundial cultural, natural i immaterial d'Espanya". Des d'avui dilluns també es podrà consultar un article d'Ignacio Buqueras i Bach, empresari, acadèmic i president de ADIPROPE i demà dimarts, a les 18:30 hores. D. José Manuel Almuzara, arquitecte i president de l'Associació pro beatificació d'Antoni Gaudí, pronunciarà una conferència sobre aquest tema, que podrà seguir online.





Al juny, el capítol de l'esmentat llibre disponible a la pàgina web farà referència a Madrid. Els dilluns 8 i 22 s'afegiran altres textos sobre aquesta mateixa comunitat i els dimarts 9 i 23, s'impartiran dues conferències, l'última d'elles sobre la candidatura de la ciutat de Madrid al Patrimoni Mundial.





Totes aquestes conferències es poden seguir en ( https://www.youtube.com/channel/UCJ_XrlNYetZDPjep65PcQkg ) i al web www.adiprope.org estan disponibles tots els articles citats, així com àmplia documentació, tot això per a la consulta en règim obert.