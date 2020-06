El jutge del 'cas Villarejo' reclama a la consultora PwC que lliuri 223 arxius i altra documentació

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló ha reclamat aquest dilluns a la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) que col·labori en la peça que investiga els supòsits encàrrecs de l'BBVA al comissari jubilat ia la presó provisional José Manuel Villarejo i li ha demanat una vegada més 223 correus electrònics i documents que encara no ha aportat al procediment, així com altre material recaptat per realitzar el seu informe 'forensic'.









Així l'hi ha requerit el titular de Jutjat Central d'Instrucció número 6 a l'soci responsable del departament de Forensic Services de la consultora, Javier López Andreo, que ha comparegut en qualitat de testimoni sobre l'informe encarregat pel despatx Garrigues a nom del seu client , el BBVA.





L'entitat financera està imputada com a persona jurídica per presumptes delictes de suborn, revelació de secrets i corrupció en els negocis en aquesta peça 9 del 'cas Villarejo' pels presumptes treballs d'espionatge pagats el comissari al llarg de 13 anys i pels quals aquest hauria percebut més de deu milions d'euros.





Segons han informat fonts jurídiques, els fiscals anticorrupció han demanat al magistrat, i aquest així ho ha acordat 'de paraula' durant la declaració de López Andreo, que PwC aportació a la causa una sèrie de documents dels quals disposa, com així ha reconegut el mateix auditor.





INDICACIÓ DEL BANC

Entre altres coses, es tracta de 223 arxius que la consultora no va facilitar a l'jutjat el març passat al·legant que el BBVA així li ho havia indicat per "privilegi del secret professional". El mateix López Andreo va remetre un escrit a l'instructor, incorporat al sumari de la causa, en què explicava que "la representació lletrada" del banc va informar que "l'aixecament del privilegi del secret professional només ho va ser per a contestar a les preguntes formulades "durant la primera part de la seva declaració el 20 de febrer, la qual cosa" no arriba a la presentació de documentació al jutjat ".





Aquest escrit va ser remés el 4 de març, després de la primera part de la compareixença de López Andreo a l'Audiència Nacional. Pocs dies després es va decretar l'estat d'alarma i, amb això, la paralització de l'activitat judicial, de manera que fins aquest dilluns no havia pogut reprendre la declaració de l'auditor com a testimoni.





Segons les fonts consultades, García Castelló ha recordat a López Andreo la seva condició de testimoni i, per tant, la seva obligació de dir la veritat i col·laborar amb la investigació, a risc de cometre possible delicte de desobediència si no ho fa. Així, li ha comunicat que emetrà una resolució sol·licitant la informació, que ha exigit que lliuri en un termini raonable.





A més dels 223 arxius, el jutge inclou en el seu requeriment --després de la petició formulada per Anticorrupció i a la qual s'ha adherit la representació del que va ser president d'Ausbanc Luis Pineda, personat en la peça com a perjudicat per l'espionatge del BBVA-- altres documents que PwC no hauria aportat a la instrucció.





MÉS D'UN ANY D'ANÀLISI

En la seva primera declaració el passat 20 de febrer, López Andreo va explicar la metodologia de treball que segueixen els auditors, utilitzant una tècnica coneguda com 'mapa de calor' que consisteix en un servei d'anàlisi que serveix per identificar els punts clau de les recerques. En el cas del ' 'forensic' sobre BBVA, el banc va explicar que suposaria la revisió d'un total de 2,3 milions d'ítems, el que comportaria un temps d'execució de dos anys.





No obstant això, el pèrit va dir que des que es va encarregar l'informe, al gener de 2019, encara no s'havien redactat conclusions sobre l' 'operació Trampa', els suposats espionatges a l'expresident de Sacyr Luis de l'Rivero per intentar frenar l'assalt d'aquesta empresa per entrar al consell d'administració del banc, la qual cosa hauria suposat el primer encàrrec del BBVA a Villarejo.





Després de reconèixer que en poc més d'un any el 'forensic' només havia analitzat aproximadament un 10 per cent de la informació, López Andreo va remarcar que l'estudi continua i l'auditora ha anat entregant conclusions preliminars.