Carles Campuzano trenca el seu carnet d'afiliat al PDeCAT

L'exdiputat de PDeCAT al Congrés Carles Campuzano ha formalitzat la seva decisió de donar-se de baixa com a associat del partit, i ho ha fet pocs dies abans que se celebri el congrés constituent del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), que defensa un sobiranisme contrari a la via unilateral.









"Per a tot hi ha el moment oportú, i un temps per a cada cosa en aquest món. Ahir vaig formalitzar la meva baixa com a associat del PDeCAT. Deixo amics i companys de causes compartides. Moltes gràcies a tots. Estic convençut que ens trobarem de nou en el camí cap a la llibertat", ha explicat en un missatge al seu compte de Twitter.





La baixa de Campuzano se suma a la de l'excoordinadora del PDeCAT Marta Pascal, que fa un mes també va anunciar que deixava el partit per les seves discrepàncies amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.