El Govern central s'enfronta a la renovació de la prestació dels autònoms

A més de la pròrroga dels ERTO , el Govern ha d'acordar aquesta setmana els detalls de la prestació extraordinària per cessament d'activitat dels autònoms, una prestació que s'assembla a l'atur i que es va crear per pal·liar les conseqüències de la crisi del coronavirus.









La prestació finalitza el proper 30 de juny, de manera que ara l'Executiu ha de prendre una decisió. El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ja ha dit que la intenció de Govern és ampliar l'ajuda. El que no ha explicat encara són els detalls: fins quan s'ampliarà la prestació o si serà aplicable a tots els sectors o només a alguns.





De moment, l'ajuda ha arribat gairebé a la meitat dels autònoms , més d'1,2 milions. A més de l'exempció de la quota d'autònoms, els beneficiaris han rebut una quantia mínima de 661 euros.









Reducció de la quota d'autònoms

Fonts de govern asseguren que el Ministeri de Seguretat Social "busca un acord amb les organitzacions d'autònoms perquè, a canvi de mantenir la prestació, el treballador pagui la meitat de la quota mensual", segons el diari Confidencial Digital. En cas de ser així, l'altra meitat de la quota la assumiria la Tresoreria.





Aquesta nova versió de la prestació a autònoms començarà al juliol i serà per als autònoms que segueixin veient la seva facturació molt minvada. Si bé el 90% dels autònoms i empreses han reprès la seva feina, l'activitat de mitjana ha caigut un 60% en comparació a l'any anterior.





Fórumla per als ERTO

Aquesta qüestió és la que està generant més desacords en la negociació amb agents socials per allargar els ERTOs per causa de força major. Les organitzacions demanen que l'exoneració de les cotitzacions socials segueixin en peu. Però de moment el Ministeri de Treball no ha assegurat que aquest incentiu pugui continuar tal com estava.