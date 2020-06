Alguns sectors Podem denuncien irregularitats en les primàries autonòmiques

A València, Catalunya i la Rioja, alguns segments de Podem apunten que hi va haver "irregularitats" en les primàries de la setmana passada per triar les direccions regionals. Des d'alguns sectors expliquen que hi va haver "vots perduts" i recomptes sense les garanties necessàries. Alguns crítics es plantegen també portar a Pablo Iglesias als jutjats, cosa que ja ha fet Fernando Barredo , que va denunciar a líder de la formació lila perquè creu que les primàries de Podem no es van realitzar en condició d'igualtats i assegura que, segons les directrius del propi partit, Iglesias i altres membres de l'executiu espanyol no poden acumular càrrecs.













En les tres comunitats esmentades, s'han imposat els candidats d'Iglesias -ho han fet en 11 comunitats.





En moltes comunitats, com Madrid, només hi havia un candidat possible, que havia estat recomanat per la secretaria nacional. Però a Catalunya, València i la Rioja sí que hi havia contrincants i des del propi partit consideren que les seves derrotes no han estat justes. La victòria més que sobrada dels candidats recomanats per Iglesias ha aixecat sospites. Com també les ha aixecat el fet que el resultat final de les primàries s'anunciés amb unes hores de retard.





ELS VOTS NO QUADREN

A Catalunya la candidata Noelia Bail, que va guanyar les primàries per a les llistes polítiques a les autonòmiques fa menys d'un mes, va perdre i va obtenir un total de vots menor fins i tot dels que el seu equip tenia emparaulat. "Han desaparegut 1.500 vots i és molt sospitós", es queixen des Podem Catalunya, segons explica Vozpópuli.





A La Rioja i València ha hagut casos semblants.





En aquests territoris els candidats recomanats per Iglesias s'han imposat per percentatges molt reduïts. Alguns sectors de el partit creuen que la tasca dels revisors és qüestionable: "S'han donat casos de votacions en llocs diferents de l'habitual, persones consultades que deien que no havien votat encara que sí resulta seu vot i casos de desenes de referències des del mateix terminal informàtic... ", acusen en alguns territoris.