A Lloret de Mar funcionarà aquest estiu un autocine amb actors en viu

Que les activitats culturals, i més concretament encara el món de l'espectacle, han estat un dels sectors més perjudicats per la pandèmia del COVID-19, és una cosa de tots conegut.









Nombrosos locals han tingut que o bé adaptar-se a condicions de seguretat pràcticament inassumibles o deixar de funcionar. No és estrany que molts hagin preferit esperar millors temps. Encara que també hi ha hagut qui han redescobert formats d'exhibició ja desapareguts, com el dels autocinemes. I, parant l'enginy, s'ha arribat a crear una nova forma d'entreteniment que combina el autocine amb l'espectacle en viu.





Aquesta és exactament la proposta que han ideat de consum els responsables de parc temàtic Horrorland d'una banda i els del Grup Focus per un altre. El resultat és "AutoHorror Experiencie", un espectacle complet que s'oferirà aquest estiu a partir del 10 de juliol al parc Waterworld de Lloret de Mar i que els espectadors podran gaudir sense moure dels seus vehicles.





L'esplanada utilitzada habitualment com a aparcament d'aquest parc temàtic s'habilitarà com autocine amb capacitat per a 300 vehicles. Amb aquesta finalitat s'instal·larà una pantalla LED de 120m2, material d'il·luminació espectacular i diferents efectes especials per garantir la màxima immersió dels assistents, com més de 30 actors s'encarregaran de completar l'experiència convertits en monstres, assassins, zombies i altres personatges de terror.





Ràdio Lloret de Mar serà l'encarregada de distribuir el senyal d'àudio de la pel·lícula dins dels propis vehicles. Els habitants i turistes del poble també ho podran escoltar des de casa sintonitzant l'emissora municipal. Aquesta oferirà un programa especial que començarà hores abans de la projecció oferint un contingut variat i d'entreteniment obert a tots els oients i que servirà per posar en context la pel·lícula que es projectarà.





En total es projectaran quatre títols de terror diferents: «Train to Busan», «Anarchy. La nit de les bèsties »,« Freddy contra Jason »i« Cabin in the Woods / La cabana al bosc ».





Els dijous s'oferiran en versió original subtitulades a l'castellà. Els divendres i dissabtes es farà una doble sessió i els films seran projectats en castellà. Els diumenges es farà una única sessió.





S'oferiran dos tipus d'entrades (amb dues zones on estacionar el vehicle) La modalitat Splash Zone, considerada la més immersiva on els ocupants del vehicle donaran el seu consentiment perquè els actors puguin interactuar directament amb el seu cotxe sacsejant, impactant sobre el vidre i fins i tot ruixar amb aigua o sang artificial que no fa mal a la carrosseria del vehicle. La Safety Zone és la zona segura on es podrà veure la pel·lícula projectada sense que els actors interactuïn directament amb el vehicle.





Hi haurà a més una zona de gandules per als veïns del municipi que no tinguin cotxe i vulguin gaudir de cinema a l'aire lliure o pels turistes que hagin arribat a Lloret de Mar sense vehicle.





La preestrena tindrà lloc el dijous 9 de juliol i serà una sessió dedicada al personal sanitari com a reconeixement i agraïment de la seva tasca durant aquests últims mesos.





Les entrades es poden adquirir a partir de 20 € a www.horrobox.es , tot i que l'aforament diari és limitat.





Aquest projecte s'emmarca dins de la situació actual derivada del Covid-19 pel que en el seu desenvolupament respectarà íntegrament en tot moment els protocols de seguretat, garantint que els assistents gaudeixin d'un gran espectacle enterament protegits dins dels seus vehicles.