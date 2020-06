"Volem ballar": el sector de les discoteques demana flexibilitat al Parlament

El secretari general del Gremi d'empresaris de discoteques de Barcelona i província, Ramon Mas, ha demanat aquest dimarts en comissió parlamentària flexibilitzar les normes aprovades pel Govern per al sector a la nova fase de desescalada i ha criticat que hi hagi reculat en pocs dies sobre si es pot ballar o no en les pistes, el que ha atribuït a una falta de "valentia política".









"Volem obrir, volem ballar i volem treballar", ha reclamat al Parlament Mas de manera reiterada durant la seva intervenció, que ha censurat que, a més de no poder ballar, s'hagi de assegurar que els usuaris estan en taules i asseguts.





Mas ha indicat que molts empresaris havien començat a treure els seus treballadors dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) perquè creien que el Govern permetria ballar a les pistes i ha assegurat que no obriran les discoteques amb aquestes condicions: "No s'està en un reformatori, s'està en un lloc d'oci ".





"La pista de ball és innegociable", ha remarcat l'empresari i ha indicat que el sector s'ha preparat per poder reobrir amb garanties, amb un protocol aprovat per les autoritats, en el qual es contempla ballar amb mascaretes i beure copes amb palletes per no haver de treure, a més que els punxadiscos vagin recordant entre cançó i cançó que és obligatori portar-la.





En el cas que es mantingui la prohibició de ballar a les discoteques, Mas ha sostingut que proposaran poder fer festes populars i d'exigir que les normes aplicades per als locals nocturns s'apliquin "a tot arreu" i no es permetin botellons ni festes il·legals.





MÉS DEL 50% DELS NEGOCIS NO sobreviurà

El secretari general del gremi ha alertat que el sector "està tocat de mort i necessita flexibilitat", després de més de cent dies amb les persianes baixades, sense facturar res, ERTO, gairebé la meitat dels treballadors sense haver cobrat la prestació de l' atur, factures de lloguers i subministraments per pagar i inversions per adequar els locals a les noves mesures d'higiene i seguretat.





En aquest sentit, ha augurat que més de el 50% dels negocis no tirarà endavant, pel que ha demanat col·laboració als grups parlamentaris per "no matar" a el sector, que ha assenyalat que representa el 1,7% del PIB a Catalunya , amb més de 3.800 milions d'euros anuals de facturació, 300.700 empreses i 38.000 treballadors, la majoria d'ells joves.





"PLA DE RESCAT" PER A LES DISCOTEQUES

El representant de el sector de discoteques ha indicat que tenen una previsió de facturar el 30% quan tornin a obrir, registrar pèrdues aquest any i probablement també el que ve, i no recuperar-se fins d'aquí a cinc anys, en el pitjor dels casos.





Per això, ha exigit un "pla de rescat" per al sector, amb els fons que vindran d'Europa, que reclamaran tant a Govern com a la Generalitat i que la seva quantia dependrà de quan i com es poden obrir.





GRUPS PARLAMENTARIS

Héctor Amelló (Cs) ha estat d'acord amb la necessitat d'un pla de xoc per a l'oci nocturn, com també es reclama per a tota la cultura, i Rafel Bruguera (PSC) ha lamentat que amb la crisi del coronavirus "ha plogut sobre mullat "per a tots dos sectors.





Natàlia Sànchez, de la CUP, ha cridat a fer una "aliança" entre les discoteques i les festes majors, perquè ambdues puguin desenvolupar-se.





El diputat d'ERC Ruben Wagensberg s'ha posicionat amb Mas en el rebuig al fet que no es pugui ballar a les discoteques perquè significa que perden la seva essència i ha afegit que "una discoteca en la qual no pots ballar amb desconeguts no és una discoteca", frase que l'empresari de l'oci nocturn ha decidit fer seva.