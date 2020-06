El TC rebutja les recusacions presentades per Junqueras, Forcadell i Romeva

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat de forma unànime les recusacions presentades per l'expresidenta de Parlament de Catalunya Carme Forcadell, l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i l'exconseller Raül Romeva contra tots els magistrats d'aquest òrgan, als que consideren mancats de la imparcialitat suficient per revisar la condemna per sedició que els va imposar el Tribunal Suprem.









En les actuacions donades a conèixer pel tribunal de garanties es raona que la recusació formulada no té substantivitat jurídica i no és creditora d'una decisió sobre el fons de l'assumpte.





Es dóna la circumstància que els magistrats de TC no poden ser substituïts, pel que d'apartar-se en bloc no hi hauria qui estudiés els recursos d'empara que els presos del procés han formulat.





Per això, segons la jurisprudència constitucional, "les recusacions que es formulen contra tot el col·legi de magistrats són impertinents i abusives i han de ser rebutjades sense més".





Les actuacions expliquen que la titlla dirigida contra tots els magistrats que conformen aquest Tribunal és equivalent a la desqualificació de l'òrgan mateix per conèixer dels presents recursos d'empara.





En aquest sentit, el Tribunal considera que en el present cas, encara que formalment es recusa individualment a cadascun dels magistrats, la recusació té per objecte recusar el Tribunal Constitucional en el seu conjunt.





La referència personalitzada a cada un dels magistrats no impedeix apreciar que sigui una recusació genèrica davant de tot el col·legi perquè "es recusa tots els magistrats, les causes de recusació invocades són les mateixes per a tots ells i es fonamenten no en l'existència de circumstàncies personals que poguessin posar en dubte la seva imparcialitat sinó en la seva condició de magistrats de Tribunal Constitucional.