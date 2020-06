Novak Djokovic dona positiu per coronavirus

El tennista serbi Novak Djokovic ha donat positiu en les proves del coronavirus. El número 1 del món va haver-se de sotmetre a les proves després que diversos tenistes resultessin contagiats durant la disputa del torneig Adria Tou r que va organitzar el propi Djokovic.









També ha donat positiu pel virus l'esposa del tenista, Jelena, mentre que els fills de la parella han donat resultat negatius. Tant el tenista com la seva família han quedat confinats al seu domicili per passar la pertinent quarantena.





Diversos dels participants en el torn també ha donat un resultat positiu després de disputar-lo. Han estat Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki, Marko Paniki i Christian Groh, a més de membres dels equips tècnics del propi Djokovic.





L'organització del torneig va ser molt criticada en el seu moment, ja que no adoptada les mesures de seguretat necessàries per evitar la propagació de virus. No obstant això, Djokovic, que moltes vegades s'ha mostrat defensor de les teories antivacunes i de la medicina alternativa, va decidir continuar endavant per donar una oportunitat de disputar partits a tenistes joves.





En la seva defensa, Djokoivc ha fet públic un comunicat en el qual demana disculpes pels contagiats i assegura que va continuar amb l'organització del torneig pensant que la pandèmia havia remès i que es donaven les condicions de seguretat per a la seva disputa.