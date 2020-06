Banc d'Espanya veu "danys estructurals" en l'economia i demana reformes estructurals "ambicioses"

El governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, ha avisat aquest dimarts que s'aprecien "danys estructurals" en l'economia i ha demanat no efectuar una retirada "prematura" dels estímuls fiscals, sinó estendre temporalment i recalibrar algunes mesures ja adoptades, com els ERTO per sectors o assegurar la liquiditat a les empreses mitjançant mecanismes de garantia pública un cop s'esgotin els avals de l'ICO, així com transposar la directiva europea sobre reestructuració i insolvència per fixar procediments "àgils".









Així mateix, aposta per implantar una estratègia a mig termini de consolidació fiscal un cop es recuperi el creixement sostingut, així com una agenda de reformes estructurals "ambiciosa" que passi per introduir figures com contractes d'acomiadaments creixents, la motxilla austríaca o una revisió de sistema educatiu.









Aquestes han estat algunes de les directrius esmentades per Hernández de Cos durant la seva compareixença davant la C omissió Per a la Reconstrucció Social i Econòmica al Congrés, en què ha explicat que després de l'etapa d'hibernació, s'inicia una segona fase en què la economia està començant a reactivar-se de forma gradual acord amb la desescalada, si bé la disrupció és "la més gran en temps de bonança".





Hernández de Cos ha mantingut les previsions d'una caiguda de l'economia d'entre el 16% i el 22% en el segon trimestre, amb una previsió d'un retrocés econòmic d'entre el 9% i el 15,1% aquest any, avisant a més que la crisi afecta "elements estructurals" Segons el Banc d'Espanya, el nivell del PIB se situarà en l'any 2022 encara entre quatre i sis punts percentuals per sota del nivell que presentava al desembre de 2019, al temps que la taxa d' atur romandrà per sobre del 17% i la ràtio de deute públic sobre el PIB se situarà entre el 115% i el 120%.





Per això, ha demanat "unitat" entre els polítics i ha subratllat que el suport a la recuperació no aconsella efectuar una retirada "prematura" dels estímuls fiscals i les mesures de suport en general, ni monetàries, ja que augmentaria el risc de danys "més duradors" en l'economia.





En el curt termini, creu que cal estendre "temporalment" i "recalibrar" algunes mesures ja adoptades, com mantenir les relatives al suport a les rendes de llars i col·lectius vulnerables, però "focalitzant" amb un disseny que no distorsioni les decisions de participació laboral i evitant el retard de forma ineficient dels ajustos estructurals que hagin de produir-se en alguns sectors o empreses.





En concret, considera que "té sentit mantenir els ERTO i assegurar els mecanismes de flexibilitat per a les empreses", a alguns sectors o empreses que seguiran "molt afectats" en els pròxims mesos i assegurar mecanismes de flexibilitat a les empreses.





MANTENIR ELS AVALS

De la mateixa manera, ha advocat per mantenir les línies de suport públic a la liquiditat, ja que les dades d'abril mostren un repunt del 90% del flux de nou crèdit d'entitats bancàries a empreses i les dades preliminars de maig apunten en la mateixa direcció , però depenent de l'evolució econòmica, les empreses més afectades "podrien trobar dificultats per accedir al finançament" en els pròxims mesos.





Segons la seva opinió, cal valorar la possibilitat de disposar de mecanismes de garantia pública addicionals als ja aprovats, en el disseny ha de primar l'accés a aquests recursos dels agents amb "perspectives sòlides de viabilitat" un cop superada l'actual fase crítica.





POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ I REESTRUCTURACIÓ EMPRESARIAL

També ha demanat que hi hagi "noves mesures" que passen per les polítiques actives d'ocupació i la formació dels treballadors suspesos temporalment per mantenir la seva ocupabilitat, al temps ha demanat la revisió dels processos de reestructuració i insolvència empresarial perquè les empreses amb dificultats financeres, el nombre "augmentarà previsiblement en els propers mesos, tinguin accés a un marc de reestructuració preventiva que els permeti continuar amb la seva activitat empresarial quan encara són viables.





Per tant, ha instat a abordar la transposició de la normativa inclosa en la directiva europea sobre reestructuració i insolvència per establir procediments administratius "àgils i simplificats".





Igualment, ha demandat el reforç del sistema educatiu per assegurar que els alumnes adquireixen les qualificacions necessàries fins i tot en absència d'educació presencial.

Al costat del manteniment de les rendes, ha insistit en la necessitat d'afavorir en la recuperació l'adaptació del teixit productiu a les noves realitats i la reassignació eficient dels recursos entre sectors i empreses.





REFORMES "ambicioses": CONTRACTE ÚNIC, MOTXILLA AUSTRÍACA I PENSIONS

En paral·lel, ha reclamat una estratègia "ambiciosa, primerenca, integral, permanent i avaluable de reformes estructurals i de consolidació fiscal", citant diverses mitjanes en diferents àmbit com el laboral i explorant figures com la de contractes amb costos d'acomiadament creixents, conegut com "contracte únic", que pot constituir "un bon punt de partida en la discussió sobre el disseny d'un nou marc regulador".





També advoca per estudiar models mixtos que combinin la possibilitat d'acumular a la bestreta una part dels costos d'acomiadament en un fons (com la "motxilla austríaca") mentre el treballador manté l'ocupació, amb una indemnització en cas d'acomiadament de quantia creixent segons l'experiència acumulada.





Pel que fa als ERTO, ha apuntat que l'efectivitat dels mateixos per mantenir l'ocupació es veu reduïda una vegada que la crisi s'allarga, pel que ha insistit en la importància de la flexibilitat. Segons l'organisme supervisor, algunes experiències del passat "fan recomanable preservar l'ús dels mecanismes de desvinculació al menys temporal de les condicions pactades en la negociació col·lectiva".





Pel que fa a les pensions, proposa fixar un nivell de prestacions mínim que proveeixi el sistema públic i incorporant mecanismes d'ajust entre l'esperança de vida i el nivell de les prestacions o l'edat de jubilació per a estabilitzar el sistema, fixant uns "paràmetres bàsics de equitat intergeneracional ".





CONSOLIDACIÓ FISCAL: REVISAR BONIFICACIONS

El governador del Banc d'Espanya ha incidit en la necessitat del disseny d'una estratègia de consolidació fiscal i la seva implementació a mig termini quan es recuperi el creixement sostingut, amb una revisió "exhaustiva" dels objectius pressupostaris i els terminis i una revisió "integral "del sistema impositiu per millorar la capacitat recaptatòria", davant la previsió d'un deute públic que podria arribar al 120% del PIB.





Per al organisme, cal dissenyar i comunicar ia la implementació, en el mitjà termini, d'un programa de reducció gradual del dèficit i de l'endeutament públics, amb una reducció anual del dèficit del 0,5%.





Això necessitaria d'una revisió "integral" de sistema impositiu, sobre el que Hernández de Cos s'ha referit assenyalant que els tipus dels principals impostos (IVA; IRPF, Societats o impostos especials) no disten de les mitjanes europees, si bé creu que la diferència recaptatòria es deu a les deduccions i bonificacions.





Per exemple, s'ha preguntat si les bonificacions per inversió en R + D + I en Societats compleixen la seva comesa o aquestes inversions es realitzarien igualment sense les bonificacions.





Finalment, Hernández de Cos també ha urgit emprendre la reforma de sistema de finançament autonòmic per adequar els ingressos a les estimacions objectives de necessitats de despesa, garantir un repartiment "transparent" i incrementar el grau de coresponsabilitat fiscal, per al que ha demanat " consens ".