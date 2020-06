Guaidó afirma que Zapatero està del costat de Maduro: "Per a nosaltres només és un aliat de l'usurpador que ens oprimeix"

El autoproclamat "president encarregat" de Veneçuela, Joan Guaidó, ha acusat l'expresident de Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero de ser un "aliat" de Nicolás Maduro a Veneçuela i actuar de manera "contrària a la democràcia". "No és un intermediari, ni un mediador, ni un home neutral", ha subratllat.









El president de l'Assemblea Nacional encapçala una missiva signada per líders de l'oposició veneçolana en resposta a unes declaracions de Zapatero en què recalcava que, des que bona part de la comunitat internacional va reconèixer a Juan Guaidó com a president interí, fa gairebé un any i mitjà, "res s'ha complert" i ara "l'oposició està més dividida, el Govern més reforçat i la població patint".





En aquesta 'carta oberta al president Rodríguez Zapatero', els signants, onze membres de l'opositora Assemblea Nacional de Veneçuela, recorden l'excap de l'Executiu espanyol que ells són "la veu legítima del poble veneçolà a què se li va usurpar la democràcia" mentre que Maduro representa "una dictadura cada dia més decadent, abusiva i cruel" amb la qual ell "està col·laborant obertament".





"Per a nosaltres només és un aliat de l'usurpador que ens oprimeix, que ens persegueix, que ens assassina", recriminen a Zapatero, a què acusen d'estar "legitimant les trampes del dictador per disfressar d'eleccions una autèntica farsa, prevista per al desembre".





"Diu vostè que està per la democràcia, Sr. Rodríguez Zapatero, però a la nostra manera de veure actua de manera contrària a la democràcia", defensen en la missiva publicat en l'edició d'aquest dijous del diari 'El Mundo'.





En aquest sentit, censuren que hagi actuat com a "defensor de la democràcia" al no exigir "que s'alliberi a tots els presos polítics, que es permeti a tots votar lliurement, estiguin dins o fora del país; que hi hagi una autoritat electoral neutral, no només maquillada amb un parell de traïdors, un d'ells, per cert, negacionista de l'Holocaust, i que es permeti l'observació internacional ".





"¿Toleraria vostè unes eleccions a Espanya amb PSOE, PP, Vox i Ciutadans prohibits o perseguits?", Es pregunten els membres de l'Assemblea Nacional Veneçolana, que incideixen que el Govern legítim de Veneçuela ha estat reconegut per més de 50 països, entre ells Espanya per organismes com el Parlament Europeu i per l'Organització d'Estats Americans.





En aquest sentit, "com a representants d'aquest Govern legítim", en la missiva encapçalada per Guaidó subratllen que els que accepten "eleccions legislatives" al desembre sense el compliment dels mínims democràtics són "part de la dictadura".





"Seran els seus blanquejadors, de fet: autèntics traïdors als seus compatriotes veneçolans que defensen la llibertat, la justícia i la democràcia", recalquen, per subratllar que "fer qualsevol concessió és renunciar a principis essencials de la democràcia que només els antidemòcrates poden defugir" .





Igualment, Guaidó retreu a Zapatero que defensés que no seria bo que caigués el Govern de Maduro i advoqués per un pacte i unes eleccions legislatives i es pregunten què hauria fet el PSOE durant la dictadura franquista "si el règim hagués blanquejat unes eleccions falses permetent que es votés només a alguns adeptes promoguts o protegits pel règim ".





"No, Sr. Rodríguez Zapatero, com vostè suggereix nosaltres no volem ser reconeguts com els 'bons bons', davant dels 'dolents dolents'. Per a nosaltres la distinció veritable està clara: és la que separa els demòcrates dels sàtrapes. Lamentem que vostè s'hagi situat, ja sense cap maquillatge, en la defensa dels segons ", emfatitzen.