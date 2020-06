L'irlandès Paschal Donohoe competirà amb Nadia Calviño per aconseguir la presidència de l'Eurogrup

El ministre irlandès de Finances, Paschal Donohoe, de 45 anys, ha confirmat que optarà al nomenament com a president de l'Eurogrup, càrrec per al qual el Govern espanyol ha presentat la candidatura de la vicepresidenta tercera d'Afers econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño.









"Acabo d'enviar el document amb la meva nominació per a president de l'Eurogrup. Com un dels ministres de Finances de la UE amb més anys de servei i membre de l'Eurogrup, seria un gran honor liderar el grup a través dels desafiaments i oportunitats que es presenten en els propers any s ", ha anunciat Donohoe a través del seu compte oficial a la xarxa social Twitter.









Donohoe és graduat en Ciències Polítiques i Economia pel Trinity College i va assumir la carteres de Finances i Despesa Pública i Reformes al juny de 2017 com a membre del Fine Gael, el partit conservador irlandès, encara que des del passat mes de febrer, quan van tenir lloc les eleccions generals en què es va imposar el SinnFein, el seu partit està negociant amb el centrista Fianna Fail i el partit Verd formar una 'Gran Coalició'.





De fet, l'oficialització de la seva candidatura a l'Eurogrup pressuposa la confiança que Donohoe tornarà a exercir el càrrec de ministre de Finances en el nou Govern irlandès de coalició.





Abans de ser ministre de Finances i Despesa Pública i Reformes, va assumir el 2013 les carteres d'Afers Europeus, així com posteriorment la de Transport, Turisme i Esport, entre 2014 i 2016.





Donohoe confia en recollir suports com a candidat de compromís entre les diferents faccions de l'Eurogrup al considerar-se a Irlanda com un potencial intermediari en les desavinences entre els membres del Nord i Sud de la zona euro, segons destaca la premsa d'Irlanda, subratllant la importància de forjar consensos en un moment crític per al futur d'Europa.





No obstant això, el complex equilibri de poders encara per definir en la coalició de Govern a Irlanda representa un punt feble en la candidatura de Donohoe a la presidència de l'Eurogrup oi podria llastrar les seves oportunitats d'aconseguir el càrrec, ja que la seva continuïtat com a ministre pot semblar menys segura.





Així mateix, el moviment d'Irlanda presentant candidat a l'Eurogrup malgrat ser Calviño la favorita pot perseguir un objectiu diferent: forçar que Espanya renunciï a presentar a la ministra d'Exteriors, Arancha González Laya, a dirigir l'OMC, ja que interessa a Irlanda per la seva comissari europeu de Comerç, Phil Hogan, segons assumeixen fonts del Govern espanyol consultades per Europa Press.





A Espanya li interessa més l'Eurogrup que l'OMC, però està per veure que renunciï a presentar la candidatura de Laya si arriba a la conclusió que Donohoe no és rival per Calviño a l'Eurogrup.