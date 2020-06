CaixaBank guanya el títol de millor entitat de banca privada a Europa per la seva cultura i visió digital el 2020

CaixaBank ha estat escollida Millor entitat de banca privada a Europa per la seva cultura i visió digital 2020 per 'Professional Wealth Management' (PWM), la revista especialitzada en Banca Privada i gestió de patrimonis del Grup Financial Times.













Els Wealth Tech Awards de PWM, que celebren aquest any la seva tercera edició, premien les entitats de banca privada que destaquen per la seva estratègia de transformació digital i innovació, i han comptat amb 13 categories diferents, ha informat aquest dijous el banc presidit per Jordi Gual.





La revista ha reconegut l'estratègia digital de Caixabank, apostant per la innovació i el servei al client i que ha tingut com a resultat un model omnicanal que combina l'atenció i assessorament personal amb la posada a disposició dels clients de tota l'operativa de forma online , així com canals de comunicació digitals assegurances amb els seus operadors.





L'entitat també ha destacat en la categoria d'Anàlisi de Big Data i Intel·ligència artificial, en què ha quedat en segona posició en el rànquing mundial.





El director executiu de CaixaBank Banca Privada, Víctor Allende, ha destacat: "El nostre model d'atenció omnicanal anomenat 'Human Technology' uneix l'experiència i 'saber fer' de més de 600 gestors altament especialitzats repartits en 56 centres exclusius, que treballen de manera conjunta amb la xarxa principal de CaixaBank, la major xarxa d'oficines de tot Espanya, i amb els avantatges que ofereixen les noves tecnologies per oferir la millor experiència de client en qualsevol circumstància ".





"En aquest sentit, el nostre robatori-advisor ha demostrat ser una de les propostes de valor més resistents del mercat en els últims mesos", ha afegit.





PWM ha premiat també al negoci de banca privada de la portuguesa BPI, del Grup CaixaBank, com la Millor Entitat de Banca Privada a Europa per la seva tecnologia de gestió de carteres.