Un estiu sense ocupació: cauen un 60% les ofertes laborals en bars, restaurants i hotels

Gran part de l'economia espanyola està enfocada al turisme, de manera que la campanya d'estiu sempre ha estat un moment en què el país treu múscul i millora les dades d'ocupació. No obstant això, aquest any no serà així: les limitacions d'aforament i altres restriccions decretades per frenar l'expansió del Covid-19 també han congelat els empresaris del sector serveis, que enguany seran més conservacionistes que mai i afrontaran el estiu sense reforçar la plantilla.









Així mateix ho explica l'empresa de treball temporal (ETT) Adecco a través d'un informe recollit per Confidencial Digital, on es constata que les ofertes d'ocupació en el sector de la restauració poden haver caigut fins a un 60%.





Espanya anualment ha tancat el tercer trimestre del l'any, corresponent amb els tres mesos estivals, amb la creació neta de 150.000 llocs de treball. No obstant això, la creació d'ocupació venia acompanyada amb l'arribada de milions de turistes (el 2019 van ser 20 milions entre juliol i agost) que aquest any possiblement es quedin als seus països, per la qual cosa no seran necessaris tants treballadors per atendre'ls.





Un altre dels factors que explica la caiguda de la contractació és que no hi haurà substitucions a l'estiu. Moltes empreses aprofitaven els mesos estivals per contractar treballadors que substituïssin als que se'n van de vacances. No obstant això, aquest any l'esforç de les corporacions ha anat més dirigit a recuperar la normalitat després de la pandèmia, deixant de banda altres aspectes.





Entre els sectors més afectats hi ha el de l'hostaleria, amb una caiguda de l'30% i quedant-se en unes xifres de contractació que no es registraven des de 2003. En el comerç majorista i minorista, es preveu una caiguda del 25%, tornant als nivells de 2009.