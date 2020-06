Avui és el 'Dia de l'Alliberament Fiscal', però els espanyols hauran de pagar 362,5 euros més a l'any pel Covid

Els espanyols es 's'alliberen' aquest divendres, 26 de juny, de pagar impostos, després que durant els primers 178 jornades de l'any (de l'1 de gener al 26 de juny) hagin estat treballant per complir les seves obligacions tributàries, segons l'anàlisi del 'think tank' Civisme, que fixa en aquest dijous el 'dia de l'Alliberament Fiscal', un dia abans que l'exercici passat per ser any de traspàs.









A més, Civisme calcula que el deute podria repuntar a 112.580 milions per la crisi del Covid, el que podria augmentar el cost fiscal a 17.326.000, el que suposarà pagar 365,52 euros més cada any i 913,8 euros més per llar, amb cinc dies més de salari, retrocedint a la situació fiscal de 2015.





El 'think tank' assenyala que el dia d'Alliberament Fiscal d'aquest any va en línia amb l'estabilitat dels dos exercicis anteriors, si bé assenyala que pot trencar-se en 2021 si finalment es compleix l'amenaça de pujades fiscals.





Prenent el salari mitjà de 25.123,99 euros, el que implica un cost laboral total de 32.636,06 euros, el pagament de Seguretat Social suposa 7.512,07 euros de quota patronal i 1.595,37 de quota de treballador; el d'IRPF equival a 3.212,36 euros; el d'IVA, a 1.960,05 euros; els impostos especials, a 896,78 euros; i els cedits totalment, els autonòmics i municipals, a 767,40 euros. Així, el cost total dels impostos puja a 15.944,03 euros.





Per jornades, els espanyols disposarien de 188 dies a l'any "lliures" del pagament d'impost, mentre que les 178 jornades restants es desglossarien entre les cotitzacions (103 dies), IRPF (34 dies), IVA (25 dies), impostos especials ( 11 dies) i altres (5 dies).





D'aquesta desglossament, Civisme assenyala que es dedueix el gran impacte que tenen l'IRPF i les cotitzacions socials, la suma anomenem falca fiscal, i que redueix el salari net dels treballadors de manera significativa.





Així, de cada 100 euros que paga l'empresari en cost laboral, el ocupat d'entre 16 i 29 anys cobra 64,03; el d'entre 30 i 44 anys, amb prou feines 62,41 euros; el d'entre 45 i 64, només 61,58 euros, i els majors de 65 anys ingressen 87,69 de forma efectiva gràcies a l'absència de pressió de les cotitzacions socials.





Així mateix, l'anàlisi assenyala que la pujada de les rendes salarials, a causa de l'increment del salari mínim el 2019, ha provocat un repunt de la falca fiscal notable entre la població més jove (16-29 anys). Així, u n augment no especialment voluminós del salari (564,29 euros anuals) implica deixar de percebre més de la meitat de la reducció per rendiments de la feina i, per tant, que la pujada d'IRPF acabi resultant més elevada que la del propi salari (736,54 euros).





Segons Civisme, en això resideix la problemàtica de mesures com els "complements salarials" que estableixen subtrams dins de cada tram general, situació que se'ls presenta a bona part dels beneficiaris dels ERTO, els quals, per haver tingut dos pagadors, hauran de realitzar la seva declaració d'IRPF en 2021, fins i tot encara que no arribin al mínim a partir del qual és obligatori, el que elevarà la seva pressió fiscal.





A nivell autonòmic, els canvis més rellevants a l'efecte de fiscalitat real efectiva són la baixada significativa de l'IRPF a Andalusia, juntament amb Impost sobre Successions i Donacions i Impost de Transmissions Patrimonials, així com la forta pujada dels impostos a Catalunya a les rendes altes (amb ampliació de mínims personals a les rendes més baixes) i creació sense precedents de nous tributs propis.





A això s'afegeix la pujada d'IRPF a Canàries a les rendes altes i la lleu rebaixa d'IRPF a Navarra en el tram de menor renda, via ampliació dels límits per aplicar la deducció per treball, i deflactació de tarifes, però combinada amb una pujada notable de Patrimoni i Successions.

De la seva banda, les hisendes forals basques també deflacten les tarifes, incrementant les quanties de cada llindar de renda, al temps que s'ha implementat una reducció gradual d'IRPF a Múrcia, tant en tipus com en deduccions, incloent nova deducció per despeses escolars.





De tots ells, els que tenen impacte sobre el nombre de dies de salari destinats al pagament d'impostos són les rebaixes d'Andalusia i Múrcia (que, així, es 'alliberen' fiscalment dos dies abans), i la pujada de Catalunya, que es retarda una jornada.





CINC DIES MÉS DE TREBALL PER PAGAR EL DEUTE DERIVADA DEL COVID

D'altra banda, Civisme assenyala que els moviments realitzats per algunes CCAA, units a la política de Govern encaminada a aprovar uns nous pressupostos, "van en la direcció d'una pujada d'impostos en un futur pròxim, que vindrà marcat per la acumulació de deute ". Aquesta, segons estimacions de la Comissió Europea, se situaria a l'entorn del 115% sobre PIB i patiria un repunt de 112.580 milions.





En aquest cas, Civisme calcula que el cost fiscal es pot veure ampliat en 17.326.000, la qual cosa equival, en termes per càpita, a pagar 365,52 euros més cada any, i 913,80 euros més per llar. Això suposa cinc dies més de salari, el que significaria tornar a la situació fiscal d'abans de la reforma de 2015.