Delgado investigarà el fiscal de el cas 'Tàndem' per la seva relació amb una advocada de Podem

La Fiscalia General de l'Estat ha anunciat aquest divendres que la Inspecció Fiscal obrirà actuacions per comprovar determinades informacions publicades en els mitjans de comunicació que apunten a una possible relació personal existent entre el fiscal de el cas 'Tàndem' Ignacio Estampa i una de les advocades que intervenien en aquesta causa com a acusació popular per Podem "als efectes oportuns".





En una nota enviada pel departament dirigit per Dolors Delgado es recorda que el 14 de febrer passat la inspecció fiscal ja va obrir un expedient com a conseqüència de l'escrit presentat per una particular per determinar la imparcialitat d'aquest fiscal a la vista d'altres informacions que també apuntaven a la relació personal entre el fiscal i l'advocada.





No obstant això, el 9 de març de 2020, el cap inspector va arxivar aquesta investigació "al no tenir-constància de l'existència de vincles causants del deure d'abstenció del fiscal, la inobservança pogués ser constitutiva, si escau, d'una infracció disciplinària".