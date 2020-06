El PNC té una clara "vocació" de presentar-se a les eleccions catalanes i espera pactar un referèndum amb l'Estat

La secretària general del nou Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), Marta Pascal, ha afirmat aquest dissabte que la formació té "clarament la vocació" de presentar-se a les pròximes eleccions catalanes.









En roda de premsa a Girona després de celebrar telemàticament el congrés fundacional del partit, ha explicat que arriben per presentar un projecte ambiciós per a una Catalunya forta i integradora: "No venim a amagar-nos ni a ser la crossa de ningú".





"Tenim una voluntat de suma, i això només s'arrela en un projecte que no vagi absolutament contra ningú", donant suport propostes a nivell positiu i de futur.

Preguntada per quina relació tindrà el partit amb el PDeCAT i amb JxCat, ha respost: "Per respecte a la feina que vaig fer en el seu moment i per respecte a la reordenació que està fent l'espai polític de JxCat, prefereixo no fer cap comentari" .





Pascal va ser coordinadora general del partit que lidera David Bonvehí, i ha recordat que ve d'aquesta família política, que ha tingut responsabilitats i que "és molt coneguda" la seva opinió respecte a l'PDeCAT.





Ha dit que en el PNC hi ha persones de tradició convergent, però també més propera al socialisme catalanista i votants d'ERC "atrets per una opció més de centre".





"Fem un plantejament de catalanisme fins al sobiranisme independentista. És un plantejament molt ampli", i ha afegit que tenen molta feina per davant.





"UN MARC LEGAL QUE HA RESPECTAR"

Pel que fa a el procés independentista, Pascal ha opinat que s'ha d'acordar un referèndum amb l'Estat: "Creiem que la solució política passa per les urnes. Aquest és el model escocès".





"Ens allunyem de el plantejament d'un referèndum unilateral. Hi ha un marc legal que s'ha de respectar, i si les lleis no ens agraden les hem de canviar", i seguiran insistint en aquest aspecte.





"Per tant, no és un tema de què farà l'Estat espanyol, sinó de la nostra capacitat de construir país i proposar solucions que integrin a tota la societat catalana", ha defensat.





PROGRAMA DEL PARTIT

Pascal ha explicat que el PNC neix "amb una forta vocació de govern, de tenir responsabilitat i capacitat de transformació" per a Catalunya, des d'una perspectiva integradora i posant les persones a el centre.





"Estem en una situació de pandèmia pel coronavirus que ha derivat en una crisi econòmica", pel que volen aportar solucions per a tots, treballant des de les institucions.





I ha afirmat que tenen una "vocació europeista", de manera que volen aconseguir una Unió Europea més forta, humana i sensible, a més de convertir Catalunya en un centre d'innovació digital.