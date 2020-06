La crisi obliga el Govern central a deixar de banda algunes de les seves principals mesures econòmiques

El Govern de Pedro Sánchez ha començat a fer marxa enrere en algunes de les seves propostes econòmiques més importants. La situació econòmica en què es troba el país després de la crisi provocada per la pandèmia obliga l'Executiu a repensar les decisions que va haver de prendre en els pròxims mesos.









La primera d'elles és respecte a l'elaboració dels pressuposts generals de l'Estat. La situació dels comptes públics després de l'enorme despesa provocat per la pandemiaa, la paralització de l'economia i els ERTO obliga a Govern de Sánchez a prendre algunes decisions que no es contemplaven ni en el seu programa electoral ni en els pactes amb Unides Podem.





L'Executiu està obligat a presentar uns pressupostos dels quals quedaran al marge algunes mesures socials de les que formaven part de l'acord de Govern amb Unides Podem. En el sector econòmic de l'Executiu són conscients que els pressupostos han de ser ben vistos per la Unió Europea ja que l'Estat ha de rebre una important ajuda econòmica per pal·liar els efectes de la crisi.





A més, no volen donar una idea que provoqui el rebuig de Nadia Calviño, vicepresidenta tercera de Govern i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, d'aquells països que han de donar suport la seva candidatura a presidir l'Eurogrup.





La segona d'elles fa referència a la reforma laboral. Si bé el pacte amb Unides Podem establia que havia de ser derogada per complet, el mateix que es va signar amb EH Bildu en una de les negociacions per mantenir l'estat d'alarma, la situació actual aconsella un replantejament de la mesura.





Per tot això, sembla complicat que des del sector socialista de Govern s'accepti seguir endavant amb projectes defensats des del sector de Podem, com la reforma laboral o les posades en marxa de nous impostos, com l'anomenat impost per a rics.





El temor que en el si de la UE es malinterpretin aquests senyals i dificultin les negociacions per l'arribada de l'ajuda econòmica ha calat en el sector del PSOE, sobretot en les responsables de les parcel·les econòmiques que veuen imperiosa la col·laboració europea perquè la recuperació econòmica arribi com més aviat.