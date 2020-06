La credibilitat d'Iglesias perd molts punts en el si de Govern central

La influència de Pablo Iglesias en el si de l'Executiu va perdent força a mesura que va avançant el temps. Els detalls que es van coneixent respecte a determinades actuacions en què s'ha vist implicat han erosionat la seva credibilitat i l'han situat en una posició delicada.









El vicepresident del Govern ha vist com diverses de les seves propostes econòmiques han anat caient com fitxes de dòmino. Des de la de la creació d'una banca pública fins als pals a les rodes que li han posat els seus propis socis de Govern en temes fiscals, passant per la designació de Nadia Calviño, la seva némesi dins el Consell de Ministres, per presidir l'Eurogrup, han quedat postergades sine die.





A tot això s'uneix que s o honradesa també ha quedat en entredit per la seva actuació en el cas de la targeta telefònica del seu excol·laboradora Dina Bousselham. La decisió del jutge encarregat del cas de retirar-li la seva condició de víctima i l'elaboració dels informes policials, inclosos en la causa, que desmenteixen les versions ofertes en el seu dia per Iglesias i Bousselham han estat devastadores per a la seva credibilitat.





Tampoc l'ha ajudat el fet que s'hagi conegut la presumpta relació entre el fiscal Ignacio Stampa i l'advocada de vicepresident. El descobriment de missatges entre els dos lletrats i l'obertura d'una investigació per part de la Fiscalia General de l'Estat per a descobrir les implicacions que tot això hagi pogut tenir en el cas només ha servit per agreujar la situació del líder d'Unides Podem.





Ni tan sols des del Govern s'arrisquen a donar un suport ferm a´'segon' de Pedro Sánchez al Consell de Ministres i prefereixen mantenir-se al marge a l'espera de nous esdeveniments.





Des de l'oposició ja han començat a exigir responsabilitats per tot aquest assumpte. Fins i tot Pau Casado, líder del PP, ha afirmat que això que ha començat sent el cas del fals robatori de la targeta telefònica de Dina Bousselham en què s'ha vist implicat Pablo Iglesias pot acabar sent el cas de Pedro Sánchez si el president segueix sense moure fitxa.