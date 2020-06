Preocupació en el si de Govern per les tensions entre Iglesias i Robles

Les disputes internes en el si de el govern de coalició entre PSOE i Unides Podem, visibilitzades sobretot pels desencontres públics entre el vicepresident Pablo Iglesias i la ministra de Defensa, Margarita Robles , han anat laminant poc a poc les relacions entre els dos partits al Consell de Ministres.









Els punts de discòrdia que han protagonitzat tots dos han posat de manifest les diferents concepcions que es tenen en el si de l'Executiu sobre el tractament que s'ha de donar a importants assumptes d'Estat.





La diferència respecte a l'estatus de la Guàrdia Civil ha estat l'últim cavall de batalla que ha enfrontat els dos polítics. Després del que ha passat amb els polèmics informes sobre el 8M elaborats per l'institut armat i la destitució de Pérez de los Cobos, Iglesias s'ha mostrat públicament partidari de desmilitarizar-lo. No obstant això, s'ha trobat amb la resposta ràpida i contundent de la ministra del ram, que va assegurar, també en públic, que això "no està en discussió".





Això s'ha sumat a topades anteriors, com les divergències sobre l'acord signat per Defensa per gastar 2.400 milions d'euros en la compra de nous blindats per a l'exercit de Terra, o la tensió generada per la guerra de declaracions entre Iglesias i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respecte al que ha succeït en les residències de gent gran, disputa en què va intervenir Robles qüestionant la crispació generada des d'ambdues parts.





Tot això ha servit per generar inquietud en el si de Govern. Fonts pròximes a l'Executiu assenyalen que encara que Margarita Robles acostuma a anar per lliure en moltes de le seves actuacions, la proximitat que manté amb Pedro Sánchez la converteix en una figura clau pel seu suport al president, encara que de vegades no comparteixi les postures del mateix Sánchez.





Conscients com són en el si del Govern que mentre el sector socialista representa l'ala moderada i els representants de Unides Podem l'ala més radical, defensen que mantenir l'equilibri entre les dues forces serà clau per aconseguir una legislatura llarga i estable.





Per això consideren vital evitar un xoc de trens i fonts pròximes a la Moncloa defensen que el més important en aquests moments és minimitzar la confrontació interna i centrar-se a respondre als atacs de l'oposició de manera conjunta i coordinada.