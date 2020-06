Demà comença al Congrés el debat de les esmenes a la 'Taxa Google' i la 'Taxa Tobin'

El Congrés iniciarà aquest dimarts el debat de les esmenes parcials als nous impostos del Govern central sobre determinats serveis digitals i sobre les transaccions financeres, les conegudes com 'Taxa Google' i 'Taxa Tobin'.









La Comissió d'Hisenda de la Cambra Baixa té previst constituir aquest dimarts les ponències que continuaran amb la tramitació d'aquests dos projectes de llei, ja per a discutir les esmenes parcials dels grups i per votar les primeres modificacions a les propostes originals del Govern central.





Tots dos impostos es van sotmetre aquest mateix mes de juny al seu debat de totalitat, que es va superar quan en el Ple es van rebutjar les esmenes de PP, Vox i Ciutadans, que en ambdós casos van buscar tombar i tornar els projectes a l'Executiu.





La 'Taxa Google' gravarà a aquelles empreses amb ingressos anuals totals d'almenys 750 milions d'euros i amb ingressos a Espanya superiors als 3 milions d'euros. Concretament, el 3% dels serveis de publicitat en línia, serveis d'intermediació en línia i la venda de dades generades a partir d'informació proporcionada per l'usuari durant la seva activitat o la venda de metadades.





Per a aquest impost, el PP ha proposat ja no aplicar-ho a aquelles plataformes digitals d'intermediació que no rebin contraprestació pels seus serveis, com Wallapop, habilitar canvis en els llindars, el tipus impositiu en els pressupostos generals de l'Estat, i retardar la seva entrada en vigor fins a la publicació de la directiva europea corresponent.





Per la seva banda, la coneguda com a 'taxa Tobin' gravarà amb un 0,2% les operacions de compra d'accions espanyoles executades per operadors del sector financer, però només les operacions d'adquisició d'accions emeses a Espanya d'empreses cotitzades amb una capitalització borsària sigui superior a 1.000 milions d'euros.





En aquest cas, el PSOE i Unides Podem volen deixar fora de la seva aplicació les operacions d'autocartera -compres d'accions entre entitats d'un mateix grup, mentre que el PP busca eximir, entre d'altres compres, les operacions de fons de pensions, aquelles realitzades per fons d'inversió que es considerin sostenibles i amb caràcter social o mediambiental, i les retribucions als empleats en accions.