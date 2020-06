Colau creu que l'"únic eix" del Govern és l'independentisme i que convé convocar eleccions

L'alcaldessa de Barcelona s'ha mostrat partidària de convocar eleccions a la Generalitat: "El Govern de la Generalitat està dividit i les eleccions no haurien de trigar", i ha afegit que a Catalunya li convé el diàleg i el pacte entre forces progressistes.









Ho ha dit aquest dimarts en una entrevista a RNE, en què ha assegurat que "hi ha massa temes en què la Generalitat no governa perquè el seu únic eix és l'independentisme".





En aquest sentit, ha instat ERC a decidir "quin model de país vol i quin eix prioritza: el social o l'independentista", i ha advertit que, tant la via unilateral com el procés independentista, estan esgotats, segons ella.





Ha afegit que el president de la Generalitat, Quim Torra, no podrà liderar el diàleg ni la cohesió a Catalunya perquè "ignora a tots els catalans no independentistes", i ha subratllat que ha estat un gran error dividir els catalans entre independentistes i no independentistes.





VOLTA A LES ESCOLES

Preguntada pels recursos que destinarà la Generalitat al curs escolar 2020-2021 a Catalunya, Colau ha dit que "va ser un error situar les escoles com un dels llocs més perillosos" durant la pandèmia.





Ha afirmat que les administracions haurien de disculpar-se amb els nens i nenes per "oblidar-se'n" i assenyalar als centres educatius com a possibles focus de contagi, mentre el comerç i les terrasses de bars i restaurants reobrien.





En relació a les conseqüències econòmiques de la crisi del Covid-19, Colau ha dit que la pandèmia obligarà a repensar el model econòmic de tot el país per no dependre tant del turisme i apostar per la reindustrialització i una economia "més verda i diversificada" .