Les persones que reben un tractament contra el VIH tenen menys possibilitats infectar-se pel Covid-19

El Ministeri de Sanitat, a través del Pla Nacional Sobre la Sida, ha realitzat un estudi en el qual es recull la incidència i severitat del COVID-19 en persones amb VIH que estan rebent tractament antiretroviral.









Segons els resultats, les persones VIH positives en tractament amb els fàrmacs tenofovir / emtricitabina (TDF / FTC), que s'utilitzen com a profilaxi pre-exposició (prep), tenen un menor risc d'infecció i hospitalització per COVID-19 que altres persones VIH positives amb altres pautes de tractament.





D'altra banda, el treball ha mostrat que el risc de diagnòstic de coronavirus no és més gran en les persones VIH positives que en la població general.





La investigació, publicada a la revista 'Annals of Internal Medicine', s'ha dut a terme en 60 hospitals de tot Espanya. S'ha recopilat i analitzat el risc de diagnòstic, hospitalització, ingrés a UCI i la mortalitat de 77.590 pacients infectats pel VIH en tractament antiretroviral. D'ells, 236 van ser diagnosticats de COVID-19, 151 van ser hospitalitzats, 15 van ingressar a l'UCI i 20 van morir.





Els autors conclouen, en qualsevol cas, que es necessiten més estudis i assajos aleatoritzats que confirmin la possible eficàcia dels fàrmacs utilitzats per a la PrEP a VIH en la prevenció de COVID-19 entre persones sense el VIH.





Segons Sanitat, la confirmació d'aquestes dades suposaria "un important avanç" per a la prevenció del contagi en els professionals sociosanitaris exposats al COVID-19 i en persones vulnerables. En aquesta línia de recerca s'està desenvolupant l'assaig clínic èpics (Assaig Clínic per a la Prevenció de la Infecció per Coronavirus en Sanitaris), que pretén avaluar el risc de desenvolupar la malaltia simptomàtica per COVID-19 en personal sanitari d'alt risc.





L'estudi es porta a terme en 67 hospitals de 14 comunitats autònomes i compta amb la participació de 4.000 professionals. Es tracta d'un dels majors assaigs clínics d'aquestes característiques a Europa i un dels més grans del món en el qual participa una representació àmplia de totes les professions que estan actuant davant el virus en l'àmbit sociosanitari.