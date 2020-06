Duque afirma que Espanya estarà a punt per produir una vacuna "d'aquí a pocs mesos"

El ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, ha assenyalat que el Govern està finançat la reconversió i adaptació de mitjans productius de diverses empreses que produïen vacunes veterinàries, amb l'objectiu que "d'aquí a pocs mesos" es pugui garantir la producció nacional de una hipotètica vacuna contra la COVID-19, sigui descoberta per investigadors espanyols o a l'estranger.













En roda de premsa després del Consell de Ministres d'aquest dimarts, i l ministre ha informat que aquestes empreses estan parlant amb investigadors espanyols que estan treballant en el desenvolupament d'una vacuna, però també estan "en converses" amb empreses internacionals per portar " alguna part de la fabricació de les vacunes a Espanya ". "És una conseqüència molt positiva dels projectes que hem finançat", ha celebrat.





Duque ha presentat davant el Consell un informe sobre l'estat de les investigacions finançades pel Govern sobre el COVID-19, tant en recerca de fàrmacs com en desenvolupament de noves tècniques de diagnòstic de virus en residus, ambients o superfícies. Segons la informació presentada pel ministre, hi ha fins a 100 assajos clínics en marxa per evidenciar quins fàrmacs ja aprovats poden ser útils per a tractar el COVID-19 durant alguna etapa de la malaltia.

















El ministre ha recordat que, a nivell internacional, hi ha uns 180 projectes de vacuna que el Govern està "vigilant i seguint". A Espanya, hi ha 12 desenvolupaments finançats per fons públics, dels quals cinc ja tenen el candidat a vacuna i "estan començant i als assajos en fase preclínica en animals".





Sobre quan estarà disponible, creu que "hi ha moltes probabilitats" que a "entre uns i sis mesos" es podria aplicar la vacuna als ciutadans, situant el principi de l'any que ve com un moment idoni. "És possible que hi hagi fabricació de dosis massives dos o tres mesos abans per si de cas", ha avançat, tot i que precisant que s'accelerarà el desenvolupament si la situació epidemiològica empitjora i és necessari.





Malgrat el gran desenvolupament que porten algunes vacunes internacionals, que es troben en etapes avançades, Duque ha reivindicat la importància de seguir investigant a Espanya. "Cal continuar amb els nostres projectes de vacuna. Són desenvolupaments científics d'enorme valor, diverses de les vacunes estan basades en conceptes diferents a la resta, i no hi ha molta seguretat sobre quins seran les més efectives, les nostres podrien acabar sent millors que les actuals. Tenir un desenvolupament propi de vacuna posa al país en una situació més favorable quan es facin negociacions amb empreses externes ", ha argumentat.





Duque ha recordat que Espanya defensa que la Unió Europea coordini les negociacions amb els fabricants de la vacuna per garantir que tots els països de l' 'vell continent' accedeixin en igualtat de condicions, de forma proporcional en base a la seva població i les seves necessitats. "El més important és que tota aquesta coordinació serà molt útil per aconseguir que no hi hagi diferències en l'accés", ha comentat.





Així, ha assenyalat que, "amb cautela ja que falten moltes proves i hi ha encara que investigar", el Govern és "optimista" en què "hi haurà vacuna". "I que serem capaços de diferenciar quina és la que millor funciona i estarà a disposició del Sistema Nacional de Salut quan es demostri suficientment la seva seguretat i efectivitat", ha postil·lat.