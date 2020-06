El PP acusa el Govern central de no reconèixer a "un de cada tres" morts pel Covid-19

El PP ha acusat aquest dimarts a Govern central de no voler assumir la xifra de 43.000 morts per la pandèmia del coronavirus que els registres civils ofereixen --el doble del que l'Executiu diu--, i per tant no reconèixer a "un de cada 3 "víctimes, per la seva" nefasta gestió ".









Així ho ha dit la senadora del PP Cristina Ayala Santamaría en la sessió de control, en què s'ha preguntat ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, per què hi ha una "diferència entre la xifra de 28.325 morts que dóna el Govern i la de 43.000 morts que donen els registres civils ".





Ayala ha lliscat diferents motius pels quals, segons la seva opinió, el Govern no coincideix en les xifres, com que "no donen per bones les dades dels seus registres civils" o que "es comptabilitzen dades que no existeixen". "Depenen de vostè, són les seves dades", ha afegit, al mateix temps que ha qüestionat que l'Executiu no utilitzi aquestes xifres, mentre que diverses institucions que s'encarreguen d'aquest recompte sí que "s'alimenten d'aquestes dades".





Així, després de criticar que el titular de Justícia ja ha retret en altres ocasions que el PP tracti de "crispar" sobre aquest assumpte, ha assegurat que el seu partit només vol obtenir "una xifra veraç" perquè és "el mínim de la decència" .





"Només volem saber la veritat que ens ha portat aquesta terrible pandèmia, la veritat dels devastadors efectes de la covid-19, però també de la nefasta gestió de Govern", ha dit.





"LA MENTIDA DE DADES ÉS DESCOMUNAL"

Amb tot això, Ayala ha subratllat que "la mentida de dades" per part de Govern "és descomunal" perquè "està dient que hi ha un 52 per cent menys, és a dir, no reconeixen a un de cada tres morts per la pandèmia".





Després d'escoltar aquesta intervenció, el ministre de Justícia ha reiterat que la "estratègia" del PP és "equivocada" perquè el seu objectiu és "treure rendibilitat dels morts".





"A vostès no els importen les respostes, el que els importen són les seves preguntes per sembrar dubtes en el sistema". Així, ha criticat els populars perquè, segons la seva opinió, això demostra que "això és no voler reconstruir un país". "Amb la divisió no anem enlloc", ha subratllat.





QÜESTIONS "DIFERENTS"

Sobre la diferència en les xifres, el ministre, que ha insistit que el Govern ha fet "el major exercici de transparència" de la pandèmia ", ha dit que la diferència de dades són qüestions" diferents ".





Segons ha explicat, d'una banda estan les "dades oficials" de la pandèmia que el Govern difon després de "recopilar la informació que donen les comunitats autònomes", que han seguit les "orientacions de les autoritats sanitàries", com l'Organització Mundial de la salut (OMS) ".





I d'altra banda hi ha els registres civils, que tenen un "paper diferent", ja que tan sols donen "fe pública" de la mort però "no tenen una anàlisi de la qüestió epidemiològica", ha indicat. "Això caldrà fer-ho amb posterioritat", ha conclòs.