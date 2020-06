Zapatero, sobre el matrimoni igualitari que avui fa 15 anys: "Jo ja he justificat la meva vida sencera amb aquesta llei"

L'expresident de Govern José Luis Rodríguez Zapatero ha participat en l'acte institucional per celebrar el quinzè aniversari de l'aprovació de el matrimoni igualitari. "Jo ja he justificat la meva vida amb aquesta llei", ha sentenciat.









El 30 de juny de 2005, fa avui 15 anys, el Congrés va donar llum verda a la modificació de el Codi Civil que va permetre el matrimoni homosexuals i va legalitzar l'adopció homoparental, sota la Presidència de l'Executiu socialista de Rodríguez Zapatero. Aquest dia, Espanya es va convertir en el tercer país de el món en permetre el casament entre homosexuals.





"Jo era conscient que aquell dia era històric", ha afirmat, recordant el seu discurs des de la tribuna d'oradors de Congrés en què, segons ha confessat, "estava molt emocionat". És més, ha admès que "si hagués de triar un discurs" de la seva etapa política, triaria aquest.





ZAPATERO: "SER LA DECISIÓ POLÍTICA DE LA QUE EM SENTO MÉS ORGULLÓS"

"És potser la decisió política de la qual em sento més orgullós, la que més felicitat, afecte i agraïments m'ha aportat", ha subratllat sobre la Llei que avui compleix 15 anys. Segons Zapatero, aquesta llei va permetre "defensar l'amor en igualtat" i va canviar la vida de moltes persones, cosa que, segons la seva opinió, "és el més grandiós" de la política.





En aquest context, ha agraït la "generositat" i el "coratge" de tots els activistes LGTBI i de el col·lectiu que en el seu dia van lluitar per la seva "dret a estimar". De forma concreta s'ha referit a Pedro Zerolo, a qui veu com una "llegenda" i un "heroi", si bé ha apuntat que llavors hi havia "molts altres zerolos".





Així, ha elogiat també a la que va ser presidenta de la FELGTB en 2005 i actual directora de l'Institut de la Dona, Beatriz Gimeno, així com la "lluita incansable" de la reconeguda activista i actual directora general de Diversitat Sexual i LGTBI, Boti García Rodrigo.





Aquesta llei, tal com ha incidit Zapatero, és "la que més alegria social ha donat" a Espanya. I tot i que ha assegurat que no es considera "excessivament valent" per impulsar-la, s'ha mostrat orgullós per "fer feliç a molta gent" i "obrir els ulls" a una altra tanta.





"Les millors lleis són aquelles que gaudeixen i de les que es beneficien fins i tot els que van estar en contra d'elles", ha incidit, celebrant la conquesta de la diversitat que a Espanya s'ha aconseguit "en poc temps".





A la IGUALTAT, "LA CONTRASENYA DE LA DEMOCRÀCIA"

Zapatero, que ha confessat que el va deixar "mal gust de boca" l'haver de relegar el Ministeri d'Igualtat que va crear durant el seu mandat, ha celebrat que l'executiu de coalició entre PSOE i Unides Podem l'hagin recuperat. "La igualtat és la contrasenya de la democràcia i el senyal d'identitat d'un govern progressista", ha argumentat.





L'expresident s'ha pronunciat així durant un col·loqui organitzat pel ministeri d'Igualtat amb motiu d'aquest quinze aniversari i que ha estat clausurat per la ministra Irene Montero, qui li ha agraït la seva "valentia" per impulsar aquesta llei i per "resistir les pressions "en el seu moment.





Montero ha recordat així "la ferotge oposició" que hi va haver davant aquesta llei i ha destacat que actualment el matrimoni entre persones de mateix sexe està acceptat pel "90%" de la població, enfront d'un 56% en aquell moment. "Hi va haver una batalla cultural i un procés social que donar, i una necessitat de vèncer políticament i institucionalment", ha afirmat.





La ministra també ha reconegut l'esforç de moltes persones anònimes que "han posat el cos" durant dècades en aquesta lluita. "Encara queden drets per conquerir", ha puntualitzat, reivindicant lleis "que millorin la vida de la gent" i reiterant el seu compromís en l'aprovació d'una Llei de drets LGTBI i una altra llei Tran per protegir els que pateixen "de manera crua la intolerància i l'odi ".





"Els reaccionaris, els qui no volen els avenços, sempre diuen que no es pot, però el vostre exemple és el que sí es pot", ha dit, dirigint-se a representes de col·lectius LGTBI i de defensa dels seus drets.





"CONQUESTA D'UN SOMNI QUE HA DE SER REALITAT"

Boti G. Rodrigo, que ha moderat el col·loqui ha recordat com durant el debat sobre aquesta llei els "intransigents" van tractar de "monopolitzar" la seva idea de matrimoni, "rebutjant a una minoria que estava en el marges de la societat".





Aquesta llei, tal com ha afirmat, va suposar "la conquesta d'un somni que ha de seguir construint-se i convertir-se en realitat". Segons la seva opinió, el col·lectiu LGTBI "ni pot ni s'ha d'acontentar amb somiar amb la utopia".





Per al vicepresident de la Fundació Pedro Zerolo, Antonio Poveda, el dia de l'aprovació de la llei va ser "el dia de la conquesta de la igualtat". Per la seva banda, el director executiu de la Fundació, Miquel Àngel Fernández, ha dit que Zapatero va ser "un president valent, que va estar on havia d'estar i saber no doblegar-se a les immenses pressions". "Vam ser capaços de convèncer a la societat espanyola que estàvem fent un pas històric", ha afegit.





Gimeno, per la seva banda, ha confessat que aquella va ser "va ser la lluita de la seva vida"; i la diputada d'IU Marisa Castro, que va pujar a la tribunal a defensar la llei, ha manifestat que l'aprovació d'aquesta llei va suposar la "conquesta de les llibertats".