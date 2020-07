El Baskonia acaba amb el somni de lliga del Barça de Mirotic (69-67)

Arribava el Barça de Mirotic a la fase final d'aquesta estranya Lliga Endesa amb el cartell de favorit, amb permís del Reial Madrid. L'equip blanc li va obrir la porta de bat a bat en caure en la primera fase i tot semblava indicar que el triomf havia de ser blaugrana per primera vegada en sis anys.









Però davant estava una Baskonia al què Dusko Ivanovic ha sabut conduir amb mestratge, convertint-lo en un equip lluitador i resultón, capaç de defensar-se com ningú davant un quadre del poder ofensiu com el de Svetislav Pesic .





El partit va tenir un desenllaç digne d'una final. Quan faltaven tres segons, Vildoza va anotar dos punts que van posar per davant als de Vitòria. Al Barça li quedava poc temps i, a més, Mirotic era a la banqueta eliminat per faltes. Els de Pesic es van posar en mans d'Higgins, però el cèrcol va repel·lir el seu llançament de tres punts i els crits d'alegria dels vitorians van inundar el pavelló buit d'aficionats.





La final va tenir fases per a tots els gustos. Parcials d'un equip o l'altre que semblaven decantar la balança, al Barça gairebé sempre comandats per Heurtel, que va fer un partit enorme, i reaccions fulgurants, al Baskonia basades en una defensa extraordinària, que tornaven l'emoció al parquet.









A la fase decisiva del partit es va arribar amb igualtat i amb l'absència al Barça de Mirotic, eliminat per faltes personales. La cistella de Vildoza, que va ser escollit MVP de la final, i l'error d'Higgins van deixar a l'equip blaugrana sense el títol de Lliga per sisé any consecutiu.





Barcelona: Hanga (3), Higgins (14), Claver (4), Mirotic (8), Tomic (2) -cinc titular- Davies (4), Heurtel (21), Oriola (3), Abrines (-) i Kuric (8).

Kirolbet Baskonia: Henry (2), Vildoza (17), Shields (9), Shengelia (14), Eric (2) -cinc titular- Jannings (8), Diop (10), Granger (-), Dragic (3) i Polonara (4).

Parcials: 16-17, 23-16, 12-18 i 16-18

Àrbitres: Peruga, Hierrezuelo i Comte. Van eliminar per faltes personals a Mirotic (35 ').