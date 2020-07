Podem assegura que sumar a PP al document de UE facilitarà uns Pressupostos "progressistes"

Unides Podem ha defensat aquest dimecres al Congrés que un "acord ampli" al grup de treball de la Comissió del Congrés per a la reconstrucció dedicat a la Unió Europea "facilitarà" l'arribada de fons comunitaris i, per tant, "dissenyar uns pressupostos progressistes "per part de Govern de coalició.









En roda de premsa aquest dimecres a la cambra baixa, el portaveu del grup confederal, Pablo Echenique, ha assegurat que "com més ampli sigui el consens" en aquest grup "més possibilitats tindrà el Govern per presentar uns pressupostos progressistes".





D'aquesta manera, Echenique ha rebutjat el plantejament llançat per ERC al debat de les esmenes al grup europeu, on ha advertit que, en cas de prosperar un acord europeu de Govern amb el PP per mantenir el Pacte d'Estabilitat, els propers Pressupostos hauran de ser pactats amb els populars i no amb forces d'esquerra.





"Crec que és a l'inrevés: Si hi ha un acord ampli en el grup de la UE, això facilitarà que arribin fons finalistes, transferències directes i préstecs, i precisament això és el que ens va a permetre dissenyar uns pressupostos progressistes", ha argumentat.





D'altra banda, Echenique ha reconegut que detecta coincidències amb els grups "de la dreta" per "enfortir la indústria nacional". "Més enllà de matisos, crec que hi ha consens aquí", ha abundat, assenyalant "la necessitat que Espanya tingui capacitat industrial pròpia", per produir material sanitari, i de generar llocs de treball d'alt valor afegit.





IMPOST DE GRANS FORTUNES

En les votacions de les esmenes que s'incorporaran als esborranys que ara mateix manegen els quatre grups de la Comissió per a la Reconstrucció --UE, polítiques socials, econòmic i sanitat--, es votarà la creació de l'impost sobre les grans fortunes.





Aquesta proposta, una de les grans banderes dels 'morats' en aquesta comissió, no va ser inclosa finalment en la proposta conjunta de PSOE i Unides Podem, però ERC, EH-Bildu i Més País la tornaran a posar sobre la taula en les votacions d'aquest dimecres i, si no prospera, divendres.





Echenique no ha avançat el seu vot, però no amaga les seves simpaties: "La nostra posició al voltant d'això la coneixen molt bé. Seria una bona idea que hi hagués un impost a les grans fortunes per finançar l'educació pública, la sanitat pública i la llei de dependència ", ha dit, assenyalant en tot cas que" està per veure si aquesta és la posició majoritària de la comissió ".