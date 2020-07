Sáenz de Santamaría va demanar un informe "light" a Villarejo sobre el finançament de Podem per perjudicar el PSOE

El comissari jubilat i a la presó provisional José Manuel Villarejo va explicar al jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló que l'exvicepresidenta de Govern Soraya Sáenz de Santamaría va maniobrar perquè l'informe PISA --basat en la presumpta obtenció pel líder de Podem Pablo Iglesias de subvencions presumptament il·lícites dels governs veneçolà i iraní-- fos un "bodri" i "descafeïnat" perquè llavors no convenia al PP que el partit morat perdés molta força, ja que li podia robar vots al PSOE.









Així ho va expressar Villarejo durant la declaració que va prestar en seu judicial, després que s'obrís la peça 10 del macrocausa Tandem, que investiga el robatori del telèfon mòbil de Dina Bousselham, exassessora del líder de Podem, Pablo Iglesias.





Segons va afirmar l'expolicia a preguntes de la Fiscalia Anticorrupció, "el 2014 o 2015" el que va ser director adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional Eugenio Pi o el llavors director de la Policia, Ignacio Cosidó, "o els dos", li encarregar seguir una informació segons la qual "responsables de Podem havien contactat a Veneçuela amb etarres, amb el servei secret cubà i amb el servei secret veneçolà". Una informació que, segons va dir, havia arribat a través d'un membre de la intel·ligència veneçolana.





Va ser després, va dir Villarejo, quan creu recordar que el secretari d'Estat de Seguretat en aquests anys, Francisco Martínez, li va contactar per comunicar-li que la llavors vicepresidenta havia "considerat que no interessava" en aquell moment i va enviar a un altre policia en el seu lloc per la investigació, el que va ser inspector en cap de la Policia José Ángel Fuentes Gago.





"VACUNA" PER NO INVESTIGAR A IGLESIAS

El resultat, segons el comissari jubilat, va ser "el famós informe PISA absurd o", un document que, segons ell, "es veu clarament que és una vacuna perquè ningú s'atreveixi a investigar l'actuació del senyor Iglesias".





Segons va relatar a l'Audiència Nacional, l'explicació que li van donar va ser que Sáenz de Santamaría opinava que era "bo" que Podem creixés més perquè el PSOE obtingués menys suports. "Està claríssim que, per lògica, no volien que jo aprofundís sobre aquest tipus de coses i el que va sortir va ser un bodrio, un esperpent", ha remarcat.





"Jo tenia una investigació en marxa que era una informació que ens anava a passar un membre del servei secret veneçolà, això no té res a veure amb la merda de l'informe PISA ... amb el nyap de l'informe PISA. Crec que no s'esmenta les relacions que va tenir Joan Carles Moneder amb etarres, reunions que es van organitzar, contactes, les actes que es van fer per donar-li tal diners .... aquesta informació que jo sí vaig preparar, crec que en l'informe PISA no surt ", ha afegit.





Villarejo també imagina que els mateixos que van ordenar l'elaboració d'aquest informe "es van encarregar de filtrar-" als mitjans de comunicació. "Jo crec que Fuentes Gago va ser enviat per Cosidó per ordres de la vicepresidenta per fer un informe descafeïnat per deixar-lo anar a la premsa perquè ningú s'atrevís a investigar a Iglesias. I tothom es va obstinar a dir-li a Iglesias que jo havia fet el informe. Si jo hagués fet un informe sobre aquest noi, haguessin canviat les coses molt. Però aquesta merda d'informe PISA ... Si us plau, per a mi és un insult ", va dir Villarejo.





DINA Bousselham, despitada

A més de negar l'autoria d'aquest document, el comissari jubilat, que està a la presó des que va ser detingut al novembre de 2017, va rebutjar estar darrere deñ robatori a la tardor de 2015 del telèfon mòbil de la exassessora d'Iglesias, el contingut va ser trobat al domicili de Villarejo durant el registre policial. Així mateix, ha negat que ningú li hagués donat tal ordre.





L'expolicia va admetre que va ser l'exdirector d'Interviú qui li va donar el pendrive, el qual havia arribat a la redacció de la revista al gener de 2016 de forma anònima. Però va afegir que va parlar amb diversos periodistes sobre el contingut del mòbil en aquells mesos i que van ser aquests els que li van comentar que havia estat ella la que l'havia filtrat perquè estava "molt despitada perquè li va prometre que s'anava a casar amb ella i no ho va fer i volia demostrar que és un masclista, un manipulador ".





A la pregunta de què fer amb el pendrive, Villarejo va respondre que el va entregar a la Direcció Adjunta Operativa de la Policia Nacional que llavors dirigia Eugenio Pino i que "segurament" estarà així registrat, "si no és una de les notes aquestes que purguen per que no surtin ".





Segons el seu relat, el va dur a la DAO per si el seu contingut tenia "algun interès" policial o judicial, però li van respondre negativament. "Amb posterioritat em contacten mitjans dient que els havia arribat aquesta informació i tal. I jo vaig dir que a part d'amors i d'històries, no tenia més interès polític ni policial ni judicial. I això és tot", ha apuntat.





El comissari jubilat va reconèixer que es va quedar amb una còpia del pendrive que després va ser la que els investigadors van trobar al seu domicili. En la seva declaració a l'Audiència Nacional, no va saber explicar si va fer una còpia abans de lliurar-la als seus superiors o aquests l'hi van tornar i va ser la que finalment va emmagatzemar.





En tot cas, ha subratllat que va conservar aquests arxius perquè els havia obtingut "fruit" del seu treball com a policia, doncs a ell l'hi havien donat pel seu lloc com a comissari "per si tenia interès policial i judicial".