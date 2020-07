El Suprem tomba les declaracions de 'territori sobirà' dels pobles catalans

El Tribunal suprem ha tombat les declaracions de 'territori sobirà' que al seu dia van fer els ajuntaments de Corbera de Llobregat i Collbató, tots dos a la província de Barcelona.





La decisió del Suprem es produeix després d'un recurs de l'Advocacia de l'Estat després que el recurs presentat per la Diputació de Barcelona davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va ser estimat parcialment.





En ambdues resolucions, el TS considera que els ajuntaments no poden aprovar aquest tipus de declaracions ni es tracta simplement d'una simple decisió política, per la qual cosa és susceptible de ser abordada pels tribunals de justícia.





La decisió del Suprem està basada en el fet que en la legislació espanyola "no hi ha cap espai franc o lliure de la Llei en la qual puguin actuar poders públics", pel que considera que encara que es tracta d'un acte administratiu sense transcendència política està subjecte a control judicial.





I com que el TS considera que els acords adoptats per aquests ajuntaments no respecten ni la Constitució, ni l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, ni el dret supranacional ni la legislació municipal, són susceptibles de ser considerat il·legals, ja que els consistoris no tenen competències per arribar a aquest tipus d'acords.





Tant a Collbató com a Corbera de Llobregat els partits independentistes van aconseguir la majoria absoluta en les últimes eleccions municipals i en tots dos governa ERC.