CaixaBank emet un Bo Social Covid-19 de 1.000 milions d'euros per finançar a pimes i microempreses de les zones més desafavorides d'Espanya

CaixaBank ha fet la segona emissió sota el sota marc de bons verds, socials i sostenibles que va publicar l'agost 2019. En aquesta ocasió, l'entitat ha col·locat 1.000 milions d'euros a 6 anys, amb opció de redimir el bo als 5 anys, en format de deute sènior preferent.

















L'objectiu de l'emissió és mitigar els efectes de la COVID-19, a través de finançament a pimes i microempreses domiciliades en les regions espanyoles més desafavorides. Aquestes zones són les que es troben dins el percentil 30 en termes de PIB per càpita, és a dir, amb menys de 19.665 euros, o amb taxes de desocupació superiors al 16.69%.





L'entitat, presidida per Jordi Gual i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar, proposa que els fons captats es destinin a promoure l'ODS número 8 “Treball decent i creixement econòmic”, on ja ha identificat 1.700 milions d'euros elegibles seguint els estrictes criteris definits pel marc de CaixaBank i que intenten esmorteir els efectes de la COVID-19.





El preu del bo s'ha fixat en 117 punts bàsics sobre el midswap, després de rebaixar la indicació de preu inicial en 33 punts bàsics i el cupó ha quedat establert el 0,75%. L'èxit de l'emissió es reflecteix en la demanda, que ha superat els 3.000 milions d'euros i en l'elevada qualitat de mateixa. D'acord amb els bancs que han participat en la transacció, un 72% dels bons ha estat adjudicat a inversors reconeguts en el mercat com inversors socialment responsables, (SRI) i entre aquests, el 56% compta amb el major reconeixement en inversió responsable (“Dark SRI”).

El compromís amb les empreses i la recuperació econòmica es posa de manifest amb el creixement de la cartera de crèdit brut del Grup, que des de l'inici d'any i fins al 31 de maig va ser de 13.300 milions d'euros, cosa que representa un increment del 5,8%.





Aquest bo torna a demostrar l'alineament del finançament amb el model de banca social i responsable de CaixaBank. Aquesta estratègia està sent reconeguda pels inversors de renda fixa que destaquen com l'entitat ha sabut reflectir aquesta estratègia en un marc de bons socials creïble i sòlid.





L'emissió espera comptar amb una qualificació Baa1/BBB+/A -/A per Moody’s, S&P, Fitch i DBRS respectivament. Els bancs col·locadors d'aquesta nova emissió han estat CaixaBank, HSBC, ING, Natixis i UniCredit.





Segona emissió sota el marc SDG

D'aquesta manera, CaixaBank ha fet la seva segona emissió sota el marc SDG (bons verds, socials i sostenibles). Amb la primera emissió de setembre de 2019, CaixaBank va obtenir el premi “Bo Social de l'any 2019” per la prestigiosa publicació Environmental Finance. Aquesta operació inaugural incloïa préstecs de MicroBank a individus o famílies amb ingressos disponibles iguals o inferiors a 17.200 euros, amb l'objectiu de finançar necessitats diàries com a despeses en salut, educació o reparacions en les llars i vehicles, així com préstecs a autònoms i pimes en les regions més desafavorides d'Espanya.