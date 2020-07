El Govern aprova ajudes de 50.000 milions per reactivar l'economia

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret de Mesures Urgents per donar un nou suport a la reactivació de l'economia de país. En aquest Reial Decret es preveuen 50.000 milions d'euros destinats a diferents ajudes a les empreses per intentar alleujar la seva situació econòmica i permetre afrontar amb més garanties la sortida de la crisi.









Ens aquestes mesures destaca la dotació de 40.000 milions d'euros que seran destinats a avalar els crèdits de les empreses enfocats a millorar la seva modernització i la seva digitalització, a més de la seva adaptació a un desenvolupament sostenible amb el medi ambient.





Altres 10.000 milions seran destinats a l'anomenat Fons de Suport a la Solvència d'Empreses Estratègiques, amb la finalitat d'ajudar a millorar la solvència d'aquelles empreses que s'hagin vist afectades per la pandèmia.





En aquesta mesura el Govern ha detallat quines són aquelles empreses que poden ser considerades com a estratègiques. Engloba en aquest paràgraf a aquelles empreses que per "el seu impacte social i econòmic, la seva rellevància per a la seguretat, la salut de les persones, les infraestructures, les comunicacions o la seva contribució al bon funcionament dels mercats". Queden fora d'aquesta definició les entitats financeres.





El fons s'articularà a través diferents instruments com la concessió de préstecs participatius, l'adquisició de deute subordinat o la subscripció d'accions o altres instruments de capital. L'import dels dividends, interessos i plusvàlues que resultin de les inversions que es realitzin s'han d'ingressar al Tresor Públic. Aquest suport pot suposar que el Govern entri a formar part del capital de les empreses, en aquest cas els dividends i les plusvàlues aniran a parar a les arques públiques.





PLA RENOVE

El Govern també ha donat el seu vistiplau per a la posada en marxa d'un nou Pla Renove per a la modernització del parc automobilístic. El Pla està dotat amb 250 milions d'euros i els seus objectius principals són estimular la compra de vehicles, activar la producció al nostre país i promoure la substitució de vehicles antics i contaminants per altres més sostenibles.





Els ajuts es concediran de forma directa i podran arribar a ser de fins a 4.000 euros. A més, s'han d'abonar 500 euros en el cas del desballestament dels vehicles de més de 20 anys, per a beneficiaris amb mobilitat reduïda o per a persones amb ingressos inferiors als 1.500 euros mensuals.





Tindran accés a aquestes ajudes aquells que adquireixin el seu vehicle a partir de 16 de juny i el programa finalitzarà quan s'esgoti el crèdit o el 31 de desembre de 2020.





SECTOR TURÍSTIC

També el sector turístic, un dels més afectats per la crisi, rebrà ajudes. L'Executiu ha aprovat tres mesures destinades al finançament de projectes per a la digitalització del sector. Ha destinat a aquest fi 216 milions d'euros.





Igualment s'han aprovat els anomenats Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions, per potenciar el turisme rural i d'interior, i una moratòria hipotecària de fins a 12 mesos per a aquells immobles destinats a activitats turístiques que pot veure en dificultats financeres a causa de la pandèmia.