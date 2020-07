Naturgy, finalista als Premis de Medi Ambient de la Comissió Europea

Naturgy ha estat seleccionada com a finalista de les seccions europea dels Premis Europeus de Medi Ambient a l'Empresa (EBAI, per les sigles en anglès) de la Comissió Europea que reconeixen a aquelles empreses que combinen amb èxit la viabilitat econòmica dels seus negocis amb la protecció de l'entorn.













La companyia ha destacat entre 94 candidatures de 16 països europeus. La cerimònia de lliurament de premis on es donaran a conèixer els guanyadors, està prevista per al proper mes de novembre a Brussel·les.

Així mateix, Naturgy també ha estat finalista en la secció nacional d'aquests guardons, que organitza la Fundació Biodiversitat, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica, en què la proposta presentada ha destacat pel seu lideratge cap a una recuperació econòmica sostenible per a Europa, ben alineada amb les prioritats de l'Acord Verd Europeu i amb un fort compromís amb el medi ambient.

En concret, Naturgy ha estat seleccionada per la innovadora gestió ambiental, que estableix un estàndard homogeni d'actuació i centralitza el seguiment d'objectius per a la millora contínua, i pels significatius avenços cap a la sostenibilitat ambiental del seu Pla Estratègic 2018-2022 cap a un mix energètic més sostenible, amb un fort impuls a les tecnologies netes.

El president de Naturgy, Francisco Reynés, ha destacat que "la companyia s'ha reinventat i no parlem només de la nova marca, sinó d'una nova estratègia que respon als reptes del nostre temps: la transició energètica és la resposta que donem a la necessitat de trobar fórmules que facin compatible el desenvolupament de la nostra activitat amb la preservació de l'entorn ".





Reynés a més ha apuntat que "els recursos energètics són la base del desenvolupament, i per això la nostra companyia assumeix el compromís de gestionar el medi ambient com un actiu essencial de què tots som responsables. En aquesta nova etapa la innovació i les tecnologies són la clau i els nostres 175 anys d'experiència la base per oferir un servei de qualitat respectuós amb el medi ambient ".

Així, la companyia es va convertir en 2019 en un dels principals inversors en renovables, amb un esforç inversor de més de 1.000 milions d'euros, i va augmentar el pes d'aquestes energies fins al 27% en el seu mix energètic, fins als 4.500 MW. Naturgy també va ser la primera companyia a sol·licitar el tancament de totes les seves plantes de carbó, que han deixat d'operar aquesta mateixa setmana en compliment de la Directiva d'Emissions Industrials (DEI), aprovada per la Comissió Europea el 2010.

Naturgy està en plena transformació per adaptar el seu negoci cap a un model més sostenible. Per això, el grup ha redoblat els seus esforços en medi ambient, acció social i governança (ESG, per les sigles en anglès) en els dos últims anys i ha fixat nous objectius en aquesta matèria mediambiental per al 2022 per reduir les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) en, al menys, un 21% en el 2022 respecte al 2017, reduir en un 22% la intensitat de CO2 en generació elèctrica i que el 34% de la capacitat de generació sigui d'origen renovable.



Per aconseguir-ho, la companyia treballa en una bateria de mesures que estan en línia amb l'objectiu de global de frenar l'augment de la temperatura de la planeta a 1,5 graus i amb accions específiques per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, reforçar la governança en medi ambient i canvi climàtic, impulsar el gas renovable i l'economia circular i la protecció de la biodiversitat i el desenvolupament del capital natural.