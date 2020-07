Un nou estudi descobreix que el coronavirus danya el sistema endocrí

Les persones amb trastorns endocrins poden veure empitjorar la seva condició com a resultat de COVID-19, segons una nova revisió publicada a la revista 'Journal of the Endocrine Society'.









El virus que causa COVID-19 - SARS-CoV-2- s'uneix al receptor ACE2, una proteïna que s'expressa en molts teixits. Això permet que el virus entri a les cèl·lules endocrines i causi el caos associat a la malaltia. Pot causar la pèrdua de l'olfacte i entrar al cervell.





En anteriors infeccions per coronavirus, com l'epidèmia de SARS a 2003, molts pacients van desenvolupar una síndrome posviral amb fatiga. Això podria ser degut en part a la insuficiència suprarenal, una condició en la qual les glàndules suprarenals no produeixen suficient cortisol, com a resultat d'un dany en el sistema pituïtari. Durant l'epidèmia de SARS, els pacients que van desenvolupar insuficiència suprarenal es van recuperar típicament en un any.





Segons els autors, el COVID-19 també podria conduir a nous casos de diabetis i a l'empitjorament de la diabetis existent. El virus de la SARS-CoV-2 s'adhereix a l'ACE2, el principal punt d'entrada a les cèl·lules per al coronavirus, i interromp la producció d'insulina, causant alts nivells de glucosa a la sang en alguns pacients. Els autors destaquen la necessitat d'un control estricte de la glucosa en els pacients amb COVID-19 com a mesura per maximitzar la recuperació.





"Les persones amb deficiència de vitamina D podrien ser més susceptibles al coronavirus i la suplementació podria millorar els resultats, encara que les proves sobre el tema són contradictòries", conclouen els autors.