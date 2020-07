Tres jutges del 'Procés' estaran a la Sala que revisarà la condemna de Torra al setembre

Tres magistrats que van formar part del tribunal que va jutjar el 'Procés' independentista a Catalunya, Andrés Martínez Arrieta (com a president), Juan Ramón Berdugo i Antoni de l'Moral, formen part de la Sala que revisarà el proper 17 de setembre el recurs presentat pel president de la Generalitat, Quim Torra, contra la sentència de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que el va condemnar per un delicte de desobediència al no retirar símbols independentistes en campanya electoral.









La composició de la Sala, que ha estat comunicada aquest divendres per l'alt tribunal, la completen els magistrats Vicente Magro i Susana Polo han assenyalat a Europa Press fonts d'aquest òrgan.





La decisió ha estat comunicada després que dimecres passat el Ple de la Sala Penal de l'alt tribunal acceptés l'abstenció del magistrat que inicialment havia de ser el ponent de la sentència sobre aquest assumpte, Miguel Colmenero, qui va sol·licitar apartar-se del cas a l'haver estat designat membre de la Junta Electoral Central (JEC).





En una segona resolució, aquest òrgan va inadmetre a tràmit les recusacions que la defensa Torra havia plantejat contra onze magistrats als que corresponia resoldre aquesta petició d'abstenció.





Fonts de la defensa han anunciat a Europa Press que, amb excepció de Susanna Polo, té previst tornar a recusar tots els membres designats per revisar la condemna a Torra pels mateixos motius, a l'entendre que no compten amb la imparcialitat suficient per encarregar-se de l' assumpte.





HI HAURÀ NOVA RECUSACIÓ

En la seva primera recusació, l'advocat de Torra Gonzalo Boye ja al·ludia a la vinculació de Martínez Arrieta "a l'adopció de determinades decisions en assumptes estretament relacionats amb l'objecte del recurs de cassació, ja que va ser un dels membres de la Sala que va confirmar acords de la JEC de l'11 i 18 de març de 2019 que Torra va desobeir.





A això sumava que tampoc han d'estar en aquest Juan Ramón Berdugo i Antonio del Moral, en tant que van ser integrants "de la sala d'enjudiciament que va confirmar l'arbitrària detenció dels presos polítics catalans denunciada per Quim Torra".





Sobre el magistrat Vicente Magro, Boye detallava en la seva anterior recusació que ha adoptat decisions confirmant "les ordres de detenció, així com d'ingrés a la presó, nacionals, però també europees i internacionals", la denúncia per Torra, "en exercici de la seva dret a la llibertat d'expressió, ha donat lloc a la condemna penal de la qual porta causa el recurs de cassació ".