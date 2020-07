Torra anuncia el confinament del Segrià

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que a les 12.00 d'aquest dissabte el Govern confinarà perimetralment la comarca del Segrià (Lleida), "a causa de les dades que confirmen un creixement massa important del nombre de casos de contagi del Covid-19", encara que fins a les 16.00 es podrà entrar o sortir de la comarca als qui resideixin al Segrià o no resideixin, respectivament.









"El Govern té com a prioritat la vida i la salut de les persones, i prendrà totes les decisions i mesures necessàries", ha declarat en una roda de premsa al costat dels consellers Miquel Buch i Alba Vergés des del Palau de la Generalitat després de presidir una reunió amb el comitè tècnic del Procicat.





Ha dit que és una decisió difícil que començarà al migdia restringint les entrades i sortides de la comarca, però ha enviat un missatge de serenitat i suport als veïns, així com el seu compromís amb la seva terra i l'economia: "Us demanem que vetlleu pels més vulnerables".





Torra ha demanat als veïns que evitin els llocs més concorreguts, les concentracions i aglomeracions: "Espereu un temps a fer les trobades socials massives que ara podeu perfectament retardar i que teníeu planificats".





"És important que ara fem aquest esforç per a protegir-vos i protegir a les vostres persones volgudes", ha agregat Torra, que també s'ha dirigit a tota la població catalana per a emplaçar-la a no relaxar-se.





"Hem advertit des del principi que és necessari prendre totes les precaucions i respectar els consells i les recomanacions", i ha afegit que és necessari protegir-se a un mateix per a protegir als altres.





MULTES A QUI NO RESPECTI LES NORMES





També ha reiterat la necessitat d'utilitzar màscares, intensificar la higiene de mans i mantenir la distància física recomanada pels experts: "No ens podem relaxar ni un segon".





També ha alertat que ha donat instruccions al conseller d'Interior, Miquel Buch, perquè els Mossos d'Esquadra i els policies locals multin si és necessari als qui no respectin les normes que "protegeixen a tots".