Detingut un home per agredir amb una destral el seu company de pis

La Policia Local de Granada ha detingut a la matinada d'aquest dissabte a un home de 28 anys després d'una presumpta agressió amb una destral a un altre de 27 anys, que va ser traslladat a un centre de salut proper per a la valoració de les ferides sofertes, en el pis que compartien.









Segons concreta la policia en una nota de premsa, el succés es va produir poc abans de les 5,10 hores, quan van rebre un avís d'una baralla en un pis de l'avinguda Maracena, a on es desplacen dues unitats que s'observen en un balcó a una persona amb sang per tot el cos i sol·licitant els seus serveis.









Un cop poden accedir els agents a l'interior de l'immoble, observen l'habitatge revolta amb vidres trencats a el parer d'ampolles llançades indici d'haver-se produït una baralla.





La persona que es trobava al balcó refereix que viu en règim de lloguer a l'habitatge, ocupant una de les habitacions i compartint pis amb dues persones més, un dels quals era la que l'havia agredit. Al seu torn mostra als agents les ferides sofertes en mans, abdomen i cap.





Així mateix, s'observen danys a la porta de l'habitació de la víctima, restes de sang i fins i tot un telèfon mòbil fracturat per un impacte. Manifesta al seu torn que l'agressió deriva de desavinences en el tema domèstic i que després d'haver colpejat en repetides ocasions amb una destral, l'agressor s'havia tancat a la seva habitació.





Els policies es dirigeixen a dormitori indicat i contacten amb el presumpte agressor, que mostrava una actitud nerviosa i presentava diversos talls i erosions als braços. Corrobora no obstant això la versió de l'inici de la baralla per desavinences domèstiques i justifica l'atac com a resposta a amenaces que aboca sobre ell la presumpta víctima.





A l'indicar l'agredit que havia estat atacat amb una destral, pregunten per aquesta al presumpte agressor, manifestant que l'ha llançat per la finestra cap a les vies ferroviàries, localitzant els agents l'arma, així com certa quantitat d'ampolles de cervesa.





Al pis hi havia una tercera persona, habitant a l'igual que els altres dos, que a l'iniciar-se la discussió es va tancar a la seva habitació per seguretat i havent estat ell qui va realitzar la trucada d'emergència. Així les coses, la policia ha detingut el presumpte agressor i l'ha traslladat a dependències policials on roman fins a la seva posada a disposició judicial.