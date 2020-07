PNB lamenta que PP i Cs facin campanya a Gernika "amb tota la poca vergonya del món"

El responsable de Política Institucional de el PNB, Koldo Mediavilla, ha criticat que, "amb tota la desvergonya de el món, i per proclamar la seva 'santa aliança' de les dretes hispanes", els líders de PP i Cs, Pablo Casado o i Inés Arrimadas, es "retratin" demà diumenge a Gernika "amb despit i atreviment".









En un article publicat al seu bloc, el representant jeltzale analitza la campanya electoral del 12 de juliol i defensa que la determinació de la data electoral va ser "un encert", ja que els comicis es podran desenvolupar "amb seguretat i llibertat".









Després de considerar que una majoria de bascos "no volen soroll", adverteix que això "no vol dir que es desentengui de les eleccions", tot i que les seves prioritats són "la salut, la seguretat, l'ocupació, les vacances ...".





D'altra banda, lamenta que EH Bildu i Podem coincideixin en desenvolupar "una campanya d'assetjament a el partit governant", el PNB, qui per contra "procura buscar la mobilització per reforçar la seva majoria". "Els socialistes, per la seva banda, confien en millorar posicions impulsats per l'estirada de Pedro Sánchez, i finalment, la dreta espanyola, millor dit el PP, es juga en aquests comicis, el ser o no ser al País Basc", analitza.





"Abdicar de la MODERACIÓ"

"Històrics, però per tot el contrari, poden ser els vots que obtingui el Partit Popular", assenyala, per afegir que la "dreta espanyola ha abdicat de la moderació i també dels seus llaços històrics que ha defensat tradicionalment al País Basc".





Segons la seva opinió, la seva deriva, "influenciada per la fundació FAES, ha alimentat una estratègia destructiva que acabarà amb la seva ja minsa representació pública al País Basc". En aquest sentit, afirma que el poder central de l'aparell de Gènova, amb la "col·laboració dels sectors més radicals biscaïns i alabesos, ha desballestat l'estructura del PP basc forçant no ja la sortida d'Alfonso Alonso, sinó, probablement, la imminent substitució d'Amaya Fernández per l'avui candidat a la Lehendakaritza, que després dels comicis autonòmics serà el delegat de Casado al País Basc ".





Així mateix, critica l'anunciada presència, aquest diumenge a la Casa de Juntes de Gernika, dels líders de PP i Cs, "quan de la mà de Casado irrompi com a referent de la nova dreta, Inés Arrimadas". "I ho farà amb total desvergonyiment a l'ombra de l'arbre de Gernika, en un acte electoral que ni els propis somiaven en els seus pitjors malsons", manifesta.





En aquesta línia, recorda la visita el 1996 de José María Aznar a la vila foral, "en un partit marcat per la inusual relació de sintonia aconseguida entre el PP i el PNB".





"Demà, els hereus de la mateixa Aznar tornaran a posar sota el nou roure de Gernika, un arbre vigorós que creix amb força i esplendor després de la crisi dels seus antecessors. Un símbol de llibertats la grandesa rau en donar aixopluc a tots, inclosos els negacionistes del seu rang genuí diferencial ", afegeix.





D'aquesta manera, recorda que al voltant d'un roure de la mateixa espècie, es van reunir per segles biscaïns que van determinar els trets més assenyalats de la seva convivència.





"Una assemblea regulada per una legalitat o fur que limitava els drets i llibertats dels seus representats. Un sistema polític diferent. Ni millor ni pitjor. Diferent. Del qual essència, una majoria de la ciutadania d'aquest país desitja recobrar i actualitzar. La Constitució espanyola els anomena drets històrics que empara i respecta. Però els constitucionalistes de nou encuny els ignoren, menyspreen i qualifiquen de 'privilegis' que s'han compromès a abolir ", considera.





Al seu entendre, tot això "no obsta perquè, amb tota la desvergonya de el món, i per proclamar la seva 'santa aliança' de les dretes hispanes, es retratin a Gernika amb despit i atreviment".





"L'electorat basc, amb la seva capacitat de discernir qui el representa millor, sabrà premiar o castigar el comportament de cadascú. La solució la veurem el proper dia 12. Però sona a vetlla", incideix.