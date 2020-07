Iglesias rebutja un pacte amb Cs per als pressupostos i aposta per ERC, PNB i Bildu

El vicepresident de Govern Pablo Iglesias s'ha mostrat contrari que l'executiu arribi a un acord amb Ciutadans per aprovar els Pressupostos Generals. Iglesias ha assegurat que considera més viable arribar a un pacte pressupostari amb partits com ERC, PNB i EH Bildu.









Sense descartar que el Govern pugui arribar a pactes puntuals amb la formació taronja, el líder d'Unides Podem considera que és millor arribar acords programàtics amb les forces progressistes. "No cal enganyar la gent: aquest Govern es construeix sobre la base d'un acord programàtic progressista", ha afirmat en una entrevista a RNE.





Segons la visió del vicepresident, algunes de les premisses que defensa el partit que lidera Inés Arrimadas són incompatibles amb els programes dels partits que formen el Govern. "En algunes qüestions som incompatibles, com en el contracte únic o la motxilla austríaca".





Iglesias ha defensat que en el pacte pressupostari han de tenir preferència els partits que van donar suport a la investidura de President de Govern, Pedro Sánchez, tot i que no rebutjaria que Ciutadans prestés el seu suport a uns comptes públics de caràcter progressista. Malgrat això, ha afegit que creu que aquest acord és molt complicat. "Però no soc ingenu, estan governant amb Vox i PP en algunes comunitats".





A més, ha advertit que la seva formació política no està disposada a renunciar a cap dels acords d'investidura que va formalitzar amb el PSOE.





Per Iglesias, cal acostar postures amb ERC. "Serà complicat, hi haurà tensió i pressions ... però els votants són progressistes i crec que finalment arribarem a una entesa", ha assenyalat.





Això implicarà haver de negociar de moltes coses i amb molts partits. "Haurem de parlar de moltes coses. Però compte: amb ERC, i amb Bildu també. Caldrà arribar a un acord en qüestions socials com ja hem arribat abans. I crec que podrem arribar a un acord amb el PNB i amb altres grups més petits. Un acord de Govern com el que tenim només es pot construir en un context per l'esquerra", ha finalitzat.