Enric Llorca, alcalde de Sant Andreu de la Barca: "Hi ha hagut manca de coordinació entre administració local y autonòmica"

Enric Llorca és l'alcalde de Sant Andreu de la Barca des de 1995 i actualment també és diputat delegat de Salut Pública i Consum a la Diputació de Barcelona. Llicenciat en Medicina, ha exercit al CAP de Sant Andreu de la Barca des de 1992. Repassem amb l'alcalde del municipi del Baix Llobregat com ha estat afrontar la pandemia del Covid-19 des de les institucions municipals.













Com ha estat afrontar una pandemia des de l'Ajuntament? Heu tingut suficient marge per a prendre les mesures necessàries?





Des de l'Ajuntament s'ha afrontat amb molta dificultat. Ha estat un fet inesperat, que no era possible preveure, i hem intentat mantenir els serveis mínims per tal que la gent pogués tenir cobertes les necessitats essencials: llum, aigua i accés al menjar i als medicaments, tant pels que es podien moure de casa com pels que no. Hem mobilitzat tots els nostres recursos per a donar resposta a les necessitats que s'han produït amb l'avanç de la pandèmia. Una part important ens hem pogut sortir gràcies a la solidaritat de la gent, que ha estat sempre al nostre costat. Però ens hem vist molt limitats, hem hagut d'actuar en molts àmbits, alguns que eren conseqüència nostra i d'altres que no.





Com valora la gestió del Govern de la Generalitat? I la del govern central?





Al Govern central i al govern de la Generalitat els ha passat el mateix que a nosaltres com administració. Crec que el Govern central ho ha fet molt bé. Ha pres la decisió del confinament per tal de que no es propagués la malaltia, un element bàsic per a evitar que el número de contagiats i morts sigui més baix. Jo crec que la Generalitat també ho ha fet de la millor manera que ha pogut. De totes maneres, aquest no és el moment de retreure el que s'ha fet malament, ara toca fer una reflexió d'allò que es pot millorar per a poder actuar de manera més eficient si es produeix una nova onada en el futur. Però en general, hi ha hagut manca de coordinació i diàleg entre l'administració local i la autonòmica per donar resposta als problemes i les necessitats que s'anaven produint com a conseqüència de la pandemia.





Creu que us deixaran utilitzar el superàvit dels ajuntaments per a fer front a les conseqüències del Covid?





Pensem que ens han de deixar utilitzar el superàvit. És evident que a banda de totes les despeses que ens ha produït la pandemia, la sortida d'aquesta i entrar en la nova normalitat està suposant també unes despeses molt importants en l'ordre social i econòmic, perquè hi ha molta gent que té necessitats actualment i hi haurà molta més com a conseqüència de l'impacte econòmic que es preveu que tingui la societat.Si hem de donar resposta a aquestes necessitats hem de tenir la oportunitat d'utilitzar els nostres estalvis.





També sou el delegat de Salut Pública a la Diputació de Barcelona. Quines accions heu realitzat des de la institució per a lluitar contra el Covid-19?





Des de la Diputació hem fet una sèrie d'accions que han anat des de l'àmbit de la salut pública, com proporcionar elements de protecció i de diagnòstic per aquelles persones que estaven cobrint els serveis essencials; a mesures d'acompanyament i consell en el àmbit de la prevenció de l'extensió de la malaltia; en l'ambit social, com la teleassitència, l'atenció domiciliaria, etc. I després, en el desconfinament, la Diputació ha presentat un pla de contingència amb tot un plegat d'actuacions en tots els àmbits: en l'àmbit social, en l'educació, en la cultura, etc. La Diputació ha intervingut i donat suport en tots els aspectes que tenen a veure amb l'administració local.





Nissan ha formalitzat l'ERO que comportarà el tancament de la fàbrica de Sant Andreu de la Barca. Com esteu vivint aquesta situació al municipi?





Aquest es un problema que ha vingut a afegir-se a la situació que ha generat la pandemia del Covid-19. Afecta aproximadament a unes 320 famílies del nostre municipi d'una manera directa: són els treballadors de Nissan que es poden veure afectats per aquesta situació. A més, indirectament, hi ha un plegat d'empreses que treballen per Nissan i que també, com a conseqüència de l'actuació de l'empresa, es veuran afectades.





Què pot fer un Ajuntament en aquesta situació?





El nostre pla és ajudar els treballadors amb el que puguem conjuntament amb l'Ajuntament de Montcada i també amb la Generalitat i el Govern Central, donant suport als treballadors i demanant que l'empresa reconsideri aquesta decisió i mantingui l'activitat en totes les plantes de Barcelona, Montcada i Sant Andreu.





Vostè és metge de professió. Segueix exercint en el CAP del seu municipi?





Continuo exercint al CAP de Sant Andreu de la Barca i com tots els companys hem viscut una situació molt difícil, amb una sobrecàrrega de treball molt gran i moltes vegades amb una incapacitat de donar resposta a les necessitats dels ciutadans. La variabilitat i el desconeixement del coronavirus feia que no poguéssim respondre directament a tots els problemes que tenien els nostres pacients. De totes maneres hem estat al seu costat i hem fet el que hem pogut, però amb un desgast personal i anímic molt important.





En quin estat es troba el teixit comercial del municipi? Es comença a apreciar la recuperació en la “nova normalitat”?





El teixit comercial està sortint del confinament i adaptant-se a aquesta nova normalitat. Nosaltres el que estem intentant es facilitar la reactivació econòmica i social del municipi amb tot una sèrie de mesures que tenen com a objectiu afavorir el manteniment de llocs de treball, la creació de llocs de treball o ajudar a que les empreses puguin adequar les seves instal·lacions establint les mesures de seguretat necessàries, entre d'altres mesures.





Quines mesures són necessàries per part del Govern central i la Generalitat?

Esperem que les institucions contribueixin a millorar la competitivitat dels petits comerços i empreses, que els permetin reactivar la seva activitat mantenint els llocs de treball i, si fos possible, afavorir la creació de nous llocs de treball.





Creu que està discriminat el Baix Llobregat?

Algunes institucions, sobretot la Generalitat, no té present que és una comarca amb unes característiques especials, amb una alta densitat de població que provoca que hagi unes necessitats a les que s'han de donar resposta.