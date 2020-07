Sánchez demana als ciutadans que superin la por: "Cal recuperar l'economia"

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha considerat que no es pot "abaixar la guàrdia" davant els rebrots però ha enviant un missatge de tranquil·litat als espanyols, als quals ha demanat que no es deixin "tenallar per la por". "Cal recuperar l'economia", ha sostingut.









En la seva segona visita a Galícia després de la desescalada per participar en un acte electoral en suport a la candidatura del socialista Gonzalo Caballero a la Xunta, Sánchez ha assegurat que totes les institucions estan "més ben dotades" per poder detectar els rebrots.









"Per tant, el que m'agradaria traslladar a la ciutadania que no baixem la guàrdia, però també que no ens deixem tenallar per la por. Cal sortir al carrer, cal recuperar l'economia i ser conscients que l'Estat avui està molt millor per lluitar contra el virus ", ha afirmat.





Tot això en una intervenció en la qual ha posat en valor l'acord signat pel Govern amb els agents socials per, "una vegada que s'ha vençut la pandèmia i que el virus està controlat", es reactivi l'economia.