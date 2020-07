Les propostes de PP-Cs segueixen sense encaixar en la societat basca

El Partit Popular ha optat per recuperar per a les eleccions autonòmiques de 2020 a un veterà polític, Carlos Iturgaiz, que, curiosament, s'havia retirat de la vida pública a l'abril de 2019. El seu suport a Soraya Sáenz de Santamaría en la seva pugna amb Pablo Casado per la presidència del PP va culminar amb la seva retirada de la política a l'abril de l'any passat quan el vencedor d'aquelles eleccions del PP el va relegar a les llistes europees.









Les coses semblen haver canviat molt en els últims mesos, així que Pablo Casado va tornar a posar-lo en el càrtel electoral després del pacte electoral amb Ciutadans, molt criticat pel llavors líder del partit Alfonso Alonso, que va haver de dimitir. L'elecció de Iturgaiz va ser, sens dubte, tota una declaració d'intencions de per on s'anaven a encaminar les propostes de PP.





Al capdavant de la coalició amb Ciutadans, Iturgaiz representa la vella guàrdia popular al País Basc, la del discurs més dur de l'etapa de José María Aznar liderant el partit a Madrid i Jaime Mayor Oreja al País Basc. I encara que les postures més moderades de Ciutadans intenten fer-se notar, el discurs que impera en la coalició és el que llança Carlos Iturgaiz. I les més art de el programa electoral recorda més a la receptes habituals dels populars que a una altra cosa.





POLÈMIC

Potser per això, al candidat popular se li han sentit frases com "Santiago Abascal és una persona meravellosa" o "tinc la millor sintonia amb Abascal, encara que estiguem en partits diferents" quan intentava que Vox s'unís a la coalició (Abascal va ser president de les Noves Generacions, branca juvenil de PP, del País Basc quan Iturgaiz presidia el partit); o "els votants de Vox saben que Iturgaiz no els va a defraudar", fa molt pocs dies.





Igualment s'ha referit a el tema de la pandèmia, on també ha tret el seu 'artilleria' pesada contra els seus enemics polítics amb frases com: "El que pretén Pedro Sánchez amb els comunistes bolivarians, els colpistes catalans i els batasunes és carregar-se el règim constitucional i la monarquia parlamentària ".









Iturgaiz és un bon coneixedor de la política basca i per això ha basat el seu programa i la seva campanya en els durs atacs a tot el que fa olor de nacionalisme basc (PNB i EH Bildu) ja esquerrà (PSE i Podem). Conscient que el partit ha anat perdent força entre els ciutadans bascos, Iturgaiz ha recuperat el discurs que el va portar a aconseguir el major nombre d'escons per al PP en unes autonòmiques fins aquell moment, les de 1998 (16 diputats).





PROGRAMA POPULAR

El programa que la coalició presenta a aquestes eleccions té com a lema 'Un pla per al futur' i es divideix en cinc blocs principals: Administració eficaç per als ciutadans, Euskadi, motor econòmic d'Espanya, Igualtat d'oportunitats per a tots els bascos, Educació i cultura en llibertat, i Compromesos amb el desenvolupament sostenible.





Entre les seves propostes destaquen la transparència i la lluita contra la corrupció per acabar amb el "enxufisme, amiguisme i clientelisme polític" i amb "les duplicitats i els xiringuitos al sector públic, a més de l'elaboració d'una Llei de Transparència.





En el seu programa s'inclouen punts com l'educació trilingüe, la posada en marxa d'un nou sistema fiscal que atregui les empreses, a més d'una rebaixa en alguns impostos, com l'IRPF, a les famílies, les classes mitjanes i els treballadors per dinamitzar el consum i l'elaboració d'una nova legislació que permeti els comerços sobreviure en temps de dificultats econòmiques.





En aquest sentit, es comprometen a elaborar una nova normativa de consum amb l'elaboració d'una Llei Basca dels Consumidors.





No podia faltar la referència a el món abertzale amb la proposta de "consolidar un relat públic que no disculpi ni justifiqui el projecte totalitari d'organitzacions terroristes com ETA", es pot llegir entre les seves propostes.





Demana també la modernització de Parlament basc que aconsegueixi un funcionament més eficaç, la posada en marxa d'una Fiscalia Anticorrupció en la comunitat autònoma i la supressió dels homenatges als membres o ex membres d'ETA.





La coalició també busca un canvi en la política sobre educació, amb un major suport a l'escola concertada, que en la seva opinió està en perill per les polítiques del PSOE a Madrid i de el PNB a Vitòria.