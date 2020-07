El Circ Històric Rosa Raluy, que va oferir tres espectacles per les xarxes durant el confinament, va reiniciar el seu contacte amb el públic a Castelldefels

Els veïns del Camí Reial de València i de la plaça Claramunt de Castelldefels van poder veure durant els tresos mesos i mig que ha durat el confinament, els llums del Chapitô del Circ Històric de Rosa Raluy totalment enceses, com si la funció hagués de començar d'un moment a un altre. I efectivament va ser així. Els carros circenses havien arribat de Mataró pocs dies abans i els artistes es preparaven per estrenar a Castelldefels el seu nou espectacle "Vekante", però no van poder obrir la taquilla. Alguns dels professionals van marxar als seus països d'origen, però altres es van quedar amb Rosa i la família Raluy i van decidir no romandre ociosos i oferir fins a tres espectacles diferents d'una hora de durada que es van transmetre gratuïtament per youtube, Instagram i Facebook. "A del principi -ens explicava William, el marit de Rosa Raluy- ho vam fer per entretenir-nos i mantenir-nos en forma, però de seguida ens vam adonar que era una extraordinària eina per mantenir en viu la flama de el circ. Podem enorgullir d'haver estat el primer circ d'Europa a oferir el seu espectacle en directe per la xarxa i haver arribat a tenir més de mig milió d'espectadors. Anem, més que en qualsevol temporada real amb públic presencial! ".









Però una cosa és actuar davant d'una càmera i un públic les reaccions t'és impossible detectar i una altra molt diferent fer-ho davant dels espectadors que riuen, es sorprenen, aplaudeixen i, definitiva, participen activament en la funció. "Teníem molt granota de veure'ls de nou". I a la fi ho han aconseguit des de fa uns dies en què han reiniciat la seva gira precisament a Castelldefels on estaran fins al 19 de juliol.





"Vekante", que en esperanto significa "Desperteu", és un espectacle típicament circense que cobreix un ampli ventall d'especialitats: malabars, acrobàcia a terra, acrobàcia aèria, escala lliure, roda Cyr, cintes aèries, màgia, malabars amb caixes i , per descomptat, pallassos a la manera antiga, els José Michel, que són alhora clowns o august i instrumentistes. En total, divuit artistes, més altres tantes persones en tasques de producció, publicitat, muntatge, taquilla, neteja, etc. Tots ells procedents d'Espanya, Itàlia, França, Gran Bretanya, Xile i Letònia.





Aquest circ és hereu directe de l'Històric de Carles Raluy, recentment mort, i la seva filla Rosa, que a més d'equilibrista és una excel·lent organitzadora i ara empresària, ha volgut mantenir l'esperit que li havia imprès el seu pare, encara que adaptant-lo als gustos el públic actual. Per aquest motiu es defineixi com circ-teatre perquè, com deia William, "hem intentat canviar d'alguna manera li llenguatge circense i fer un espectacle que fos més enllà de el pur entreteniment i que servís també per a transmetre valors".









D'acord amb les normes establertes per les autoritats, el Circ ha adoptat totes les mesures d'higiene necessàries. El mòdul sanitari ha exigit reduir les 798 localitats a un bucle que va de 120 a 380, segons els grups que adquireixin entrades, per tal de guardar les distàncies degudes entre tots ells.





Quan acabin a Castelldefels continuaran la gira per terres gironines i els esperen a Platja d'Aro, Palafrugell, Banyoles i Salt i després actuaran a les rodalies de Barcelona. "No pensàvem treballar aquest estiu, ja que, amb la calor que fa en aquest país, no és bona època per al circ. Vam estar temptats a esperar la tardor, però la veritat és que a la fi no ens vam poder resistir, tot i saber que anava a ser una temporada anòmala i molt possiblement antieconòmica, però l'afrontem com una veritable necessitat psicològica "va acabar confessant Williams.