"La reina de l'exili", una novel·la històrica i un triangle amorós sobre la cort en l'exili d'Isabel II

La història de la casa reial espanyola ha estat particularment ensenderada en els dos últims segles. Únicament Alfons XII i la reina vídua, Maria Cristina, van finalitzar el seu regnat de la forma prevista: el primer per la seva mort i la segona, pel terme de la regència després de la majoria d'edat del seu fill. Tots els altres van ser deposats en algun moment (Carles IV, Ferran VII, la reina governadora, Isabel II, Alfons XIII), van fugir (Josep I) o van abdicar (Amadeu I i Juan Carlos I) I cadascuna d'aquestes renúncies va ser el resultat d'una concatenació de fets anteriors. Tot i que ara mateix tinguem la vista posada en la peripècia que envolta als que constitueixen en l'actualitat la casa reial del nostre país, molt més caòtica va ser, sens dubte, la de la seva antecessora la reina Isabel, proclamada cap de l'Estat en plena adolescència, mancada de la més mínima preparació per a l'exercici de la seva alta funció, circumstància que la va convertir en joguina dels polítics de moment, i obligada a celebrar un matrimoni de conveniència amb el seu cosí Francesc d'Assís, enllaç que cap dels dos desitjava i que va donar lloc a una vida amorosa plena de llancis picants i conseqüències històriques.









Herminia Luque pren com a eix de la seva novel·la "La reina de l'exili" (Edhasa) a Isabel II a l'última i llarga etapa de la seva vida quan, destronada per la revolució de 1868, va ser acollida en principi per Napoleó II i l'emperadriu Eugenia i es va quedar ja per sempre a viure a París, on va adquirir la propietat del palau Basilewski que va renombrar com a Palau de Castella. Un període més llarg que el del seu regnat ja que si va ocupar el tron entre 1844 i 1868, va viure a l'exili francès entre aquest any i el de la seva mort en 1904. Tan perllongada etapa, amb algun viatge esporàdic a Espanya, on Cánovas no li volia ni veure en pintura i Sagasta li lligava curt, va donar lloc al fet que al voltant de la reina deposada es formés una cort de nobles, servidors i nouvinguts.





Coneguda la insatisfacció afectiva d'Isabel articula un triangle amorós entre ella i el seu lectora Otilia, que es disputarien secretament els favors de l'enigmàtic juliol Uceda, substitut a la secretaria de la reina i en els seus favors de Ramiro de la Puente, marquès d'Alta Vila i , en el fons, agent secret a el servei de Sagasta, les maniobres el condemnen a un tràgic final. Vol l'autora que la tal Otilia hagués estat preconitzada a aquest lloc per la seva companya d'hospici, Elena Sanz, les excel·lents dots líriques li van arrencar de la misèria i la van convertir en famosa cantant d'òpera i en amant d'Alfons XII. Una amant, per cert, excepcionalment respectada per la reina mare, que la denominava "la meva jove davant Déu".





Aquesta diversitat de personatges -uns reals, altres imaginats- dóna peu a contextualitzar-los en diferents ambients i així si l'eix central de la trama novel·lesca és el palau de Castella, els antecedents d'alguns d'aquells cal buscar-los a Madrid o al París de l'època. Luque reflecteix molt imaginativa i versemblantment el to decadent que es vivia a la residència reial, amb una cort formada per la comtessa de Solaz, la marquesa de Castro de el Riu, el marquès dels Bérchules o el desafortunat vescomte de Huércal Overa, entre d'altres, en contrast amb la tristesa i indigència de l'hospici en el qual es va criar Teresa / Ofèlia, els ambients populars o de gent principal en què va desenvolupar el seu precedent vida laboral o la foscor del moble parisenc en què va compartir llit amb el seu amant.





En cada un d'ells, l'autora utilitza el llenguatge que se li suposa propi de cadascú i així hi ha, enfront d'un ús generosos de termes el exacte significat cal desentranyar anant al diccionari (tolans, siesa, esportiller, paulònia, jamuga, calsines, argadillo, anafe, rubefacció, cachetero, jáquima, alebrestarse, pela, lipidia, resplandina, coix i un llarg etcètera) a altres propis de la parla popular barriada, detalls que certament enriqueixen a un lector com el d'avui en dia, habituat per altres autors a un llenguatge cada vegada més pla, per no dir escassament imaginatiu i fins i tot paupèrrim.