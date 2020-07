Sánchez es distancia d'Iglesias: recorda que ell no critica els periodistes

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha evitat valorar aquest dilluns els assenyalaments de membres de Podem, entre ells el vicepresident segon de l'Executiu, Pablo Iglesias, contra determinats periodistes i mitjans de comunicació a compte de la seva implicació en el conegut com a 'cas Dina '.









"Mai he valorat processos judicials oberts", ha contestat el cap de l'Executiu en roda de premsa des de Lisboa quan li han preguntat per la campanya que Podem ha orquestrat contra el periodista Vicente Vallés, per la cobertura que està fent de la investigació judicial entorn al robatori del mòbil de la exassessora d'Iglesias Dina Bousselham.





Això sí, Sánchez ha recordat que ell ha estat també objecte de crítiques desfavorables per part d'alguns mitjans de comunicació i mai ha entrat a valorar aquestes apreciacions, de manera que ara tampoc anava a fer-ho quan les crítiques es dirigeixen a "un col·lega de Govern ".





En realitat, la pregunta que li havia fet la periodista no versava sobre les crítiques de mitjans de comunicació a Iglesias, sinó sobre els assenyalaments per part de Podem a periodistes i mitjans de comunicació, un comportament censurat per associacions professionals de la premsa.





El jutge que investiga aquesta peça separada del 'cas Villajero' retirar a Iglesias la condició de perjudicat en la causa després d'haver acreditat que el líder de Podem tenir en el seu poder la targeta de telèfon de Dina Bousselham i va trigar mesos a tornar-.





És més, des del moment en què la targeta del mòbil li va ser retornada a Pablo Iglesias a través del Grupo Zeta --on havia arribat de manera anònima-- fins que Iglesias es la va lliurar a Bousselham, el dispositiu va resultar danyat, mentre pel camí es va publicar part del contingut en mitjans de comunicació.





Per intentar aclarir aquests fets i comprovar la possible comissió d'un possible delicte de danys informàtics, el magistrat Manuel García Castelló ha sol·licitat una ordre internacional de recerca davant les autoritats del Regne Unit per obtenir dades de l'empresa a la qual es va dirigir Dina Bousselham per recuperar el contingut de la targeta.