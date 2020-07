Avui entren en vigor el fons de rescat a empreses, els nous avals del ICO i els ajuts al turisme i motor

El reial decret-llei de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l'ocupació que contempla iniciatives per un import superior als 51.000 milions d'euros entra en vigor aquest dimarts, 7 de juliol, després de la seva publicació ahir al Butlletí Oficial de l'Estat ( BOE).













En l'exposició de motius de la norma el Govern assenyala que després de la finalització de l'estat d'alarma i les conseqüents restriccions a l'activitat i la mobilitat, s'ha posat en marxa una segona fase de mesures econòmiques i socials per impulsar la reactivació.





Les dificultats que travessen l'economia i el teixit empresarial considera que exigeixen una "concentració d'esforços, recolzant amb fons públics la reactivació en el segon semestre de 2020, per donar suport a la creació d'ocupació i la inversió i aconseguir recuperar un creixement robust i sostenible a el període 2021-2022 ".





Amb aquests objectius, el Reial decret llei aprova un conjunt de mesures de suport a el sector productiu, a l'ocupació i a les rendes, que impliquen una "destacada" mobilització de recursos públics de més de 51.000 milions d'euros amb "efecte immediat" aquest mateix any.





NOVA LÍNIA ICO DE 40.000 MILIONS

En concret, pel que fa a el suport a la solvència i la inversió, s'estenen i s'adapten les mesures de suport financer mitjançant l'aprovació d'una nova línia d'avals ICO de 40.000 milions d'euros, orientada principalment a finançar inversions productives.





Les característiques específiques de la línia d'avals, percentatge de cobertura i distribució per trams s'aprovaran per acord de Consell de Ministres en les properes setmanes i succeeix a la primera línia de 100.000 milions d'euros aprovada pel Govern el passat 17 de març, dirigida als problemes de liquiditat.





NOU FONS DE 10.000 MILIONS PER SALVAR EMPRESES ESTRATÈGIQUES

A més, es crea el Fons de suport a la solvència d'empreses estratègiques gestionat per la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) de 10.000 milions d'euros per donar suport financer a les empreses no financeres estratègiques solvents que s'hagin vist especialment afectades pel Covid -19 i que així ho sol·licitin.





El fons s'articularà a través diferents instruments com la concessió de préstecs participatius, l'adquisició de deute subordinat o la subscripció d'accions o altres instruments de capital. L'import dels dividends, interessos i plusvàlues que resultin de les inversions que es realitzin s'han d'ingressar al Tresor Públic.





Les sol·licituds es resoldran en el termini màxim d'un mes i les empreses estratègiques quedaran exemptes del pagament d'impostos estatals, autonòmics i locals, així com l'Estat d'haver de realitzar una oferta pública d'adquisició (OPA) en cas d'haver d'entrar a el capital social d'aquestes companyies estratègiques, que seran considerades així per diversos motius, com el seu impacte social i econòmic, la seva rellevància per a la seguretat, la salut de les persones, les infraestructures, les comunicacions o la seva contribució a al bon funcionament dels mercats.





SUSPENSIÓ DEL DRET DE SEPARACIÓ DELS SOCIS

A la vista de l'impacte econòmic derivat de la crisi sanitària del Covid-19, també s'estén a la norma el termini de suspensió de el dret de separació dels socis, únicament en el supòsit de separació per falta de dividends, tal com s'estableix en l'article 348 bis.1 i 4 de el text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol





D'aquesta manera, es permetrà la retenció del dividend perquè les empreses puguin afrontar la recuperació econòmica amb una solvència reforçada. La suspensió de el dret de separació s'estén fins al 31 de desembre de 2020.





LÍNIA CESCE I FONS D'INTERNACIONALITZACIÓ

D'altra banda, per tal de reforçar el suport a la internacionalització de les empreses, en un context internacional més complex, s'estén a empreses cotitzades l'accés a la línia extraordinària de garanties públiques de la Companyia Espanyola d'Assegurança de Crèdit a l'Exportació (Cesce).





En la mateixa direcció es dirigeix el reforç de el Fons d'Inversions a l'Exterior (FIEX), gestionat per Cofides ampliant de 10 a 100 milions d'euros la dotació d'aquest fons.





PLA RENOVE

Per al sector automobilístic s'estableixen bases necessàries per a la concessió d'ajudes per a la posada en marxa de el programa 'Renove' de suport a la renovació de parc automobilístic, presentat el passat 15 de juny pel Govern i dotat amb 250 milions d'euros.





Els ajuts de el pla "Renove 2020" es concediran de forma directa i poden anar des dels 300 fins als 4.000 euros, segons el tipus de vehicle i de beneficiari. Es podrà comptar amb 500 euros addicionals en el cas de desballestament d'un vehicle de més de vint anys, de beneficiaris amb mobilitat reduïda o aquells que pertanyin a llars amb ingressos mensuals inferiors a 1.500 euros.





Poden optar als ajuts de el pla 'Renove 2020' les adquisicions de vehicles realitzades des del 16 de juny de 2020. El programa finalitzarà al 31 de desembre de 2020 o fins que s'exhaureixi el crèdit habilitat a aquest efecte.





L'Executiu estima que aquest pla tindrà un impacte econòmic per a Espanya de 1.104 milions d'euros al llarg de tota la cadena de valor i dels serveis associats, i que contribuirà a el manteniment de 7.400 llocs de treball al sector.





MESURES PER AL SECTOR TURÍSTIC

El Reial decret llei inclou així mateix disposicions necessàries per a la posada en marxa dels plans de suport a el sector turístic. En primer lloc, preveu l'adopció d'una mesura dirigida a assegurar la protecció dels deutors hipotecaris el immoble es trobi afecte a una activitat hotelera, d'allotjaments turístics i agències de viatges, a través de l'atorgament d'un període de moratòria de fins a 12 mesos per a les operacions financeres subscrites entre els referits deutors hipotecaris i les entitats de crèdit.





En segon lloc, recull la creació dels plans de sostenibilitat turística a destinacions, a l'objecte de fomentar la sostenibilitat dels mateixos i s'estableixen disposicions relatives a la transformació digital de les empreses turístiques que s'hagin vist afectats per aquesta crisi sanitària.





En detall, la Secretaria d'Estat de Turisme va instrumentar de manera excepcional aquest any una línia de préstecs dotada amb 216 milions d'euros per cobrir necessitats d'inversió en transformació digital d'empreses turístiques i treballadors autònoms afectats per la crisi. Es preveu la concessió d'un màxim de 1.100 préstecs per a cada exercici pressupostari, prenent com a base un préstec mitjà de 200.000 euros.





Finalment, per als treballadors fixos discontinus de el sector turístic, es disposa l'extensió de bonificacions i la seva compatibilitat amb exoneracions de cotitzacions a la Seguretat Social.

Al Reial decret llei també s'inclou una disposició de reforç dels mecanismes de R + D + I, a través de l'establiment d'unes regles per arbitrar els mecanismes de col·laboració públic privada dels projectes sanitaris relacionats amb el coronavirus SARS-COVID- 2.