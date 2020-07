Brussel·les empitjora les previsions i estima la caiguda de l'economia espanyola fins al 10,9% el 2020

La Comissió Europea ha empitjorat aquest dimarts la seva previsió sobre el comportament de l'economia espanyola aquest any i espera ara una contracció del PIB del 10,9%, enfront de la caiguda 9,4% que va estimar fa uns mesos, per a més tard rebotar 1 7,1% el 2021, tot just una dècima més que el seu càlcul anterior.













El comissari d'Economia, Paolo Gentiloni, ha publicat les previsions d'estiu de l'Executiu comunitari, que no actualitzen altres indicadors com a dèficit i deute públiques o l'atur i es limiten a reflectir noves dades sobre PIB i inflació.