El preu de l'habitatge registra una caiguda històrica del 6,1% durant el confinament

El preu de l'habitatge usat a Espanya es va situar en els 1.650 euros per metre quadrat en el segon trimestre d'aquest any, en ple confinament, fet que suposa un descens del 4,8% respecte al mateix període del l'any anterior i una baixada del 6,1% respecte a l'trimestre anterior, "el major descens de tota la sèrie històrica d'idealista", segons ha apuntat el portal.









Balears va ser l'única comunitat autònoma que va veure com els seus preus creixien durant el confinament (+ 0,4%). En totes les altres es van registrar descensos, destacant les caigudes de Catalunya (-8%), Navarra (-7,9%), Castella-la Manxa (-6,9%) i Aragó (-6,3%).









Tenint en compte al preu, Balears ha seguit al capdavant com l'autonomia més cara, amb un preu mitjà per metre quadrat de 3.087 euros. Per darrere, el segueixen Madrid (2.737 euros), el País Basc (2.596 euros) i Catalunya (2.092 euros).





En la banda oposada, entre les comunitats més econòmiques es troben Castella-la Manxa (811 euros), Extremadura (868 euros) i Múrcia (1.005 euros per metre quadrat).





El cap d'estudis d'idealista, Fernando Encinar, ha apuntat que, tot i que encara és aviat per saber com ha afectat el Covid al mercat immobiliari, l'informe del segon trimestre llança, a nivell nacional, "la major caiguda en els preus des que el idealista tenen registres ".





Tot i això, considera que les dades de l'informe semblen avalar que, tot i que el mercat esperava un fort ajust generalitzat dels preus, "sembla que no totes les zones de país tindran un comportament homogeni".





"És possible que tornem, com en la crisi anterior, a una Espanya a diferents velocitats", ha avisat Encinar, després de ressaltar que fins després de l'estiu no es podrà veure si les dades confirmen o no la tendència que apunten.





A més, ha afirmat que "igual que va succeir entre 2008 i 2014 l'Espanya que s'omple, en la qual es concentra la demanda, sostinguda principalment per inversors i que és generadora d'ocupació (Madrid, Barcelona, Màlaga, València, la costa mediterrània i els arxipèlags) podria no experimentar les caigudes de preu tan rellevants que sí afectaran a l'Espanya que es buida, arribant a tenir una recuperació més ràpida que en la crisi anterior ".