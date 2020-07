Rosa Díez afirma que Iglesias i Sánchez formen "una parella tòxica que podreix el que toca"

La que va ser líder d'Unió, Progrés i Democràcia (UPyD), Rosa Díez, ha definit a el líder de Podem, Pablo Iglesias, com "la claveguera" i ha afegit que al costat del seu "cap" Pedro Sánchez formen "una parella tòxica que podreix tot el que toca ".









Díez ha reaccionat així al seu compte personal de Twitter arran d'una informació d'El Mundo que apunta que Podem recórrer a la consultora Neurona Consulting, vinculada a el Govern chavista, per a la seva campanya electoral de 2019, centrada en denunciar les anomenades "clavegueres de l' estat ".





"La claveguera és ell", ha començat dient Díez a propòsit d'aquesta notícia i després de la seva relació amb l'anomenat 'cas Dina', la peça separada del cas Villarejo on s'investiga el robatori del mòbil de Dina Bousselham, exassessora d'Iglesias





Però Rosa Díez no només carrega contra Iglesias sinó que fa el mateix contra qui el va nomenar vicepresident de Govern, és a dir, contra Sánchez, a què li censura que, amb tot, sostingui i defensi Iglesias.





"Que a ningú se li oblidi: Sánchez el va elegir, Sánchez li sosté, Sánchez el defensa. Sánchez és el seu cap. Sánchez / Iglesias, una parella tòxica que podreix tot el que toca", postil·la la política basca.





SÁNCHEZ, UN "VAGUE INCAPAÇ D'APRENDRE EL BÀSIC"

L'exdiputada també ha utilitzat el seu perfil a la citada xarxa social per fer-se ressò de la polèmica sobre si el Rei Felip VI va saludar o no a Sánchez durant la recent obertura de les fronteres amb Portugal, cosa que ella nega, després de visualitzar el vídeo de l' seqüència, i aprofita per cridar "gandul" al president.





"El Rei no et va allargar la mà a Sánchez sinó que va haver de indicar-li que es canviés de lloc i on havia de col·locar-se per les. Tants assessors que li paguem i aquest vague és incapaç d'aprendre el bàsic --assenyala--. És una vergonya ".